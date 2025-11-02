रावसाहेब दानवेंच्या सांगण्यावरून व्यवहार केला, पण त्यांच्या नातवानं फसवलं; भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप, गुन्हा दाखल

माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचे नातू शिवम पाटील याच्यासह ८ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. कंपनीच्या शेअरमध्ये भागिदारीच्या बदल्यात देण्यात येणारी रक्कम न दिल्या प्रकरणी शिवम पाटीलसह ८ जणांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, भाजप पदाधिकाऱ्यानंच रावसाहेब दानवेंचा नातू शिवम पाटील यांच्यासह इतरांविरोधात तक्रार दिली आहे. कैलास आहेर असं तक्रार देणाऱ्या पदाधिकाऱ्याचं नाव आहे. सातपूर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. कैलास आहेर यांनी शिवम पाटील आणि इतरांनी भागिदारीत फसवणूक केल्याचा आरोप केलाय..आधी गोळ्या झाडल्या, नंतर कोयत्यानं डोक्यात वार; गणेश काळेच्या हत्याकांडाचा CCTV VIDEO VIRAL.कैलास आहेर हे कंपनीचे मालक आहेत. त्यांनी तक्रारीत म्हटलं की, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या सांगण्यावरून मी संबंधित व्यक्तींना भागिदारी दिली. मात्र भागिदारी दिल्यानंतर मला ठरलेले पैसे मिळाले नाहीत. माझी फसवणूक करण्यात आली आहे..रावसाहेब दानवे यांच्या सांगण्यावरून कंपनीचे १४ टक्के शेअर्स देण्यात आले. या बदल्यात २५ कोटी रुपयांचा व्यवहार आमच्यात ठरला होता. पण त्यापैकी १० कोटी रुपये अद्याप देण्यात आलेले नाहीत असं कैलास आहेर यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.