Nashik Crime : नराधमाने मावस मेहुणीवरच दारू पाजून केला अत्याचार

नाशिक : नात्यातल्याच पीडित युवतीला फिरण्याच्या बहाण्याने रिसोर्टवर नेले आणि दारू पाजून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा प्रकार घडला आहे.

पीडितेचे अश्लिल फोटो, व्हिडिओ काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत पुन्हा तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या संशयिताविरोधात मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (rape of sister in law by sisters husband after drinking alcohol Nashik Crime)