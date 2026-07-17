Satana News : 'एक रुपयात पीक विमा योजना' तात्काळ पूर्ववत सुरू करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे संजय चव्हाण यांची आग्रही मागणी

सटाणा - राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे खरीप हंगाम गंभीर संकटात सापडला असून नगदी पिकांना उत्पादन खर्चाइतकेही दर मिळत असल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने गेल्या वर्षी बंद केलेली 'एक रुपयात पीक विमा योजना' तात्काळ पूर्ववत सुरू करून बळीराजाला दिलासा द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे..आज मुंबई येथे मंत्रालयात माजी आमदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, एकनाथ शिंदे व कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन दिले. निवेदनात, राज्यातील अनेक भागांत अद्याप समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने हजारो हेक्टरवरील खरीप पिके करपण्याच्या मार्गावर आहेत. कर्ज काढून महागडी बियाणे, खते व औषधे खरेदी करून पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता दुबार पेरणीचे संकट उभे आहे. दुसरीकडे कांदा, कापूस, सोयाबीनसह विविध नगदी पिकांना अत्यल्प दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही वसूल होत नसून शेती तोट्याचा व्यवसाय बनत चालला आहे..गेल्या वर्षापासून 'एक रुपयात पीक विमा योजना' बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना २ ते ५ टक्के अतिरिक्त विमा हप्ता भरावा लागत आहे. मात्र नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपन्या तांत्रिक कारणे पुढे करून दावे फेटाळत असल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होत असून विमा कंपन्याच नफ्यात राहत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..विविध जाचक निकषांमुळे लहान व अल्पभूधारक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहत असल्याने या अटी सुद्धा तातडीने शिथिल करण्याची गरज आहे. कर्जमाफी आणि नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाईची घोषणा होऊनही अनेक पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नसून वाढता उत्पादन खर्च, महागाई, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे..राज्य शासनाने 'एक रुपयात पीक विमा योजना' कोणत्याही अटींशिवाय तात्काळ पूर्ववत सुरू करावी, जाचक अटी शिथिल कराव्यात अशी मागणी करत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन उभारण्याचा इशाराही माजी आमदार चव्हाण यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.