Nashik News: बंदच्या अफवेने पेट्रोलपंपावर गर्दी! सोशल मीडियावर मेसेज व्हायरल; प्रशासनासह विक्रेत्यांकडून बंदचा नकार

नाशिक : इंधन वाहतूक करणाऱ्या टँकरचालकांचा मंगळवार (ता. ९)पासून संप पुकारल्याचा मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने शहरातील पेट्रोलपंपांवर सोमवारी सायंकाळी गर्दी झाल्याचे दिसून आले.

मात्र, अशा प्रकारचा कुठलाही बंद नसल्याचे पेट्रोलपंप असोसिएशन व जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. (Rumors of closure crowd at petrol pump Message goes viral on social media Refusal of closure by vendors including administration Nashik News)