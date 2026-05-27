Samruddhi Mahamarg Car Fire : समृद्धी महामार्गावर धावती इलेक्ट्रिक टाटा नेक्साॅन कार अचानक पेटली; कारमधून बाहेर पडताच..., पाहा नेमकं काय घडलं

सिन्नर : समृद्धी महामार्गावर सिन्नर तालुक्यातील दुसंगवाडी शिवारात धावत्या इलेक्ट्रिक कारला अचानक आग लागल्याची घटना बुधवारी (ता. २७) दुपारी घडली. या आगीत टाटा नेक्सॉन ईव्ही (एमएच १५ एचवाय ५५६३) ही कार पूर्णपणे जळून खाक (Tata Nexon EV fire on Samruddhi Expressway) झाली. सुदैवाने चालकाने प्रसंगावधान राखत वेळीच कारमधून बाहेर पडल्याने मोठी दुर्घटना टळली..मिळालेल्या माहितीनुसार, योगेश घुगे हे आपल्या टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कारमधून शिर्डीकडे जात होते. दुपारी सुमारे अडीचच्या सुमारास समृद्धी महामार्गावरील दुसंगवाडी परिसरात कारमधून अचानक धूर निघू लागला. काहीतरी बिघाड झाल्याची शक्यता लक्षात येताच त्यांनी तत्काळ वाहनाची गती कमी करून कार महामार्गाच्या कडेला उभी केली..घुगे कारमधून बाहेर पडताच काही क्षणांतच कारने पेट घेतला. आगीने काही मिनिटांतच संपूर्ण वाहनाला वेढा घातला. घटनेची माहिती मिळताच समृद्धी महामार्गावरील आपत्कालीन मदत पथक आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत कार पूर्णपणे जळून खाक झाली होती..या घटनेमुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक मंदावली होती. पोलिस आणि महामार्ग सुरक्षा यंत्रणेने तत्काळ परिस्थिती नियंत्रणात आणत वाहतूक सुरळीत केली. प्राथमिक अंदाजानुसार शॉर्टसर्किट किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, याबाबत अधिक तपास सुरू आहे.