चमत्कार! माघार घेऊनही जिंकले, भाजपात 'ओपन वॉर'; नाशिकच्या निकालावर राऊतांची प्रतिक्रिया

विधान परिषद निवडणुकीत राज्यात महायुतीने १७ पैकी १६ जागा जिंकल्या. तर नाशिकमध्ये अपक्ष उमेदवाराने बाजी मारली. निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपसह शिंदे गटावर जोरदार टीका केली. विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आणि या निवडणुकीत पैशांचा वापर झाल्याचा आरोपही राऊतांनी केलाय. Sanjay Raut on Nashik MLC Election Says Mahayuti Conflict Exposed After Gokul Gite Victory.संजय राऊत यांनी म्हटलं की, शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातलं नातं काय असा प्रश्न आता पडला आहे. फडणवीसांच्या चेहऱ्यावर दिसणारं हसू खोटं आहे, त्यांच्या हसण्यामागे वेगळी राजकीय परिस्थिती आहे. शिंदे गट बाजूला असताना भाजपमध्ये काय सुरूय हेसुद्धा सर्वांना दिसत असल्याचं राऊत म्हणाले..एकनाथ शिंदे यांना दिल्लीतून बळ दिलं जातं आणि हे राज्यातल्या भाजप नेतृत्वाला योग्य नाही हे फडणवीस यांना माहितीय. तसंच भाजपमध्ये कोल्ड वॉर नाही तर ओपन वॉर सुरू झालंय. राज्यात शिंदेंचा वापर फडणवीसांविरोधात सुरूय. याचाच भाग म्हणून शिंदेंचा उमेदवार भाजपने पाडल्याची टीका संजय राऊत यांनी केलीय..मला मतदान करू नका म्हणणारे अपक्ष गोकुळ गिते आघाडीवर; शिंदेंचा उमेदवार म्हणाला, महायुतीने घात केला, सगळे गद्दार.विधान परिषद निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वापर झाला असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. शिवसेना फोडण्यामागेही महाराष्ट्र कमकुवत करणं हा उद्देश होता. राज्यातली राजकीय समीकरणं बदलण्यासाठी हा डाव रचला. आमदार खासदार फोडू शकता पण शिवसैनिकांची जिद्ध आणि लढण्याची ताकद संपवता येणार नाही असंही राऊत म्हणाले..नाशिकमध्ये भाजप नगरसेवकांनीच गोकुळ गितेंना मतदान केलं. यातून महायुतीतला अंतर्गत संघर्ष दिसून आला असं राऊत म्हणाले. तसंच एकनाथ शिंदेंवर टीका करताना संजय राऊत यांनी शिंदे हे अमित शहांचे कॉन्ट्रॅक्ट किलर असल्याची टीकाही केली..Gokul Gite Vs Narendra Darade नाशकात महायुतीचं गणित चुकलं, प्रचार थांबवलेला उमेदवार जिंकला; शिंदेंच्या शिलेदाराला धक्का, काय घडलं?.उमेदवारी मागे घेतली तरी कसे जिंकले असा प्रश्न उपस्थित करत संजय राऊत म्हणाले की, खूप मोठा चमत्कार आहे, रेडे कापण्यापेक्षा मोठा चमत्कार, उमेदवारी मागे घेऊनही जिंकले, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गिरीश महाजन सामंत यांनी प्रयत्न केले उमेदवारी मागे घेण्यासाठी. तरीही पराभव झाला हे कसं झालं? हा चमत्कारच म्हणावा लागेल असं संजय राऊत म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.