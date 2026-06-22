नाशिक

चमत्कार! माघार घेऊनही जिंकले, भाजपात 'ओपन वॉर'; नाशिकच्या निकालावर राऊतांची प्रतिक्रिया

Sanjay Raut on Nashik MLC Election विधानपरिषद निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपसह शिंदे गटावर जोरदार टीका केली. विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीत संघर्ष चव्हाट्यावर आल्याचंही राऊत म्हणाले.
Sanjay Raut Claims Open War in Mahayuti After Nashik MLC Election

Sanjay Raut Claims Open War in Mahayuti After Nashik MLC Election

Esakal

सूरज यादव
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विधान परिषद निवडणुकीत राज्यात महायुतीने १७ पैकी १६ जागा जिंकल्या. तर नाशिकमध्ये अपक्ष उमेदवाराने बाजी मारली. निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपसह शिंदे गटावर जोरदार टीका केली. विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आणि या निवडणुकीत पैशांचा वापर झाल्याचा आरोपही राऊतांनी केलाय. Sanjay Raut on Nashik MLC Election Says Mahayuti Conflict Exposed After Gokul Gite Victory

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