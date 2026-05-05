Satana Fuel Crisis: सटाणा-बागलाणमध्ये पेट्रोल-डिझेल टंचाई तीव्र; निवडणुकांनंतर दरवाढीच्या शक्यतेने पुरवठा विस्कळीत, पंपांवर लांबच लांब रांगा

सटाणा : शहर आणि बागलाण तालुक्यात सिलिंडरच्या तुटवड्यानंतर आता गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. शहरातील देवळा रस्त्यावरील रिलायन्स पंपासह तालुक्यातील काही प्रमुख पेट्रोल पंप इंधन उपलब्ध नसल्याने बंद आहेत. तर ज्या पंपांवर इंधन उपलब्ध आहे, तिथे भर उन्हात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आता इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, याच पार्श्वभूमीवर इंधन कंपन्यांकडून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, आगाऊ पैसे भरूनही मनमाड येथील पानेवाडी प्रकल्पातूनच इंधन पुरवठा बंद असल्याचे काही पेट्रोलपंप चालकांनी सांगितले आहे..शेतीप्रधान असलेल्या बागलाण तालुक्यात सध्या शेती मशागतीची कामे वेगात सुरू आहेत. मात्र, डिझेलच्या टंचाईमुळे ट्रॅक्टर आणि इतर कृषी यंत्रसामग्री थंडावली आहे. शेतमाल बाजारसमितीत नेण्यासाठी लागणाऱ्या वाहनांनाही इंधन मिळत नसल्याने वाहतूक व्यवस्था प्रभावित झाली आहे. व्यापारी आणि सर्वसामान्य वाहनधारकांना पेट्रोलसाठी भटकंती करावी लागत आहे. सध्या लग्नसराईचे दिवस असल्याने तालुक्यात मंगलकार्यांची मोठी धामधूम सुरू आहे. पाहुण्यांची ने-आण करण्यासाठी लागणारी खाजगी वाहने आणि वऱ्हाडाच्या गाड्यांना इंधन मिळत नसल्याने मोठी ओढाताण होत आहे. ऐन लग्नाच्या घाईत पेट्रोलसाठी पंपावर भटकंती करावी लागत असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. काही ठिकाणी मध्यरात्री ते पहाटेपासून पंपांवर वाहनांना नंबर लावून थांबावे लागत आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडरच्या रांगांनंतर आता तालुक्यात इंधनासाठी रांगा लावण्याची वेळ जनतेवर आलेली आहे..अत्यावश्यक सेवेत मोडणाऱ्या इंधन पुरवठ्यावर महसूल विभागाचे नियंत्रण असते. सध्याची टंचाई ही तांत्रिक कारणांमुळे आहे की पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे, याची शहानिशा प्रशासनाकडून होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. इंधन साठ्याची नियमित तपासणी झाल्यास परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. येत्या काळात हा पुरवठा पूर्ववत होईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत..इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असतानाही भारतात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांच्या निवडणुका असल्याने सरकारने कोणतीही दरवाढ केलेली नव्हती. मात्र आता निवडणुका पार पडल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षात घेता, देशात इंधन दरवाढ होऊ शकते असे संकेत मिळत आहेत. या संभाव्य दरवाढीच्या शक्यतेमुळेच इंधन कंपन्यांकडून पंपांना होणाऱ्या पुरवठ्यात कपात करण्यात आली असण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे सटाणा शहरासह तालुक्यातील अनेक पंपांवर 'पेट्रोल-डिझेल शिल्लक नाही' असे फलक लागल्याने नागरिक चिंतेत आहेत..सध्या शेती मशागतीची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत आणि त्यातच लग्नसराईची गडबड सुरू आहे. अशावेळी ट्रॅक्टरसाठी डिझेल आणि प्रवासासाठी पेट्रोल मिळत नसल्याने आमची मोठी पंचाईत झाली आहे. इंधन दरवाढीच्या चर्चेमुळे जर हा तुटवडा निर्माण झाला असेल, तर प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने बघून तातडीने पुरवठा सुरळीत करावा.संजय शेवाळे (शेतकरी, बागलाण).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.