Satish Khare Bribe Case: खरेच्या बँक खात्यात 43 लाखांची माया; चावी सापडत नसल्याने आज तोडणार लॉकर!

Satish Khare Bribe Case : लाच प्रकरणात अटकेत असलेल्या जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांच्या विविध बँक खात्यांतून ४३ लाखांची रक्कम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जप्त केली आहे.

दरम्यान, बँकेतील लॉकरची चावी सापडत नसल्याने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे गुरूवारी (ता. १८) कायदेशीर प्रक्रियेनंतर हे लॉकर्स तोडणार असून, त्यातूनही मोठे घबाड हाती लागण्याची शक्यता सुत्रांनी वर्तविली आहे. (Satish Khare Bribe Case 43 Lakhs in Bank Account locker will broken today because key not found nashik crime news)

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासी पथकाने खरे यांचे विविध बँकांतील आठ खाते सीज केले होते. त्यामधील सुमारे ४३ लाख रुपयांची माया पथकाने जप्त केली आहे. तर जनलक्ष्मी सहकारी बँकेसह आणखी दोन बँकांमध्ये त्यांचे लॉकर्स आहेत.

लॉकर्सच्या चाव्या तपासी पथकाच्या हाती लागलेल्या नाहीत. याबाबत चौकशी केली असता, खरे व त्यांच्या कुटुंबियांनीही चाव्या नसल्याचे तपासी पथकाला सांगितले. त्यामुळे पथकाने बँकेकडे कायदेशीर प्रक्रिया करीत लॉकर्स तोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.