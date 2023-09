Nashik News : विसर्जन करताना पाय घसरून तरुण पडला पाण्यात; शोध कार्य सुरू

By

Nashik News : अनंत चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला नवव्या दिवशी गणपती बाप्पाला निरोप देताना शिरवाडे वणी (ता. निफाड) येथील तरुण पाण्यात वाहून गेल्याची दुर्दैवी घटना पाचोरे वणी येथील नेत्रावती नदीत घडली. (search operation is underway of man fell in water nashik news)

त्या तरुणाचा शोध चांदोरी व पिंपळगाव अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून घेतला जात आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २७) दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे विसर्जन ठिकाणी मोठा कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.

नऊ दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन करण्यासाठी शिरवाडे वणी येथील राज उमेश वाघ (वय २०, रा. शिरवाडे वणी) पाचोरे वणी परिसरातील नेत्रावती नदीकाठावर गेला होता.

त्याला नदीच्या पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने तो पाय घसरून पाण्यात पडला. स्थानिकांनी आरडाओरड केली.

तत्काळ घटनास्थळी चांदोरी येथील आपत्ती व्यवस्थापन व पिंपळगाव बसवंत येथील अग्निशमन दलाच्या जवानांना पाचारण करण्यात आले. गळ व बोटीच्या साहाय्याने अग्निशमन दलाचे जवान तरुणाचा शोध घेत आहेत. मात्र, पाण्याचा प्रवाह व पावसाचा जोर असल्याने तरुणाचा उशिरापर्यंत शोध लागलेला नव्हता.