Nashik News : पिंपळगावचा सर्व्हिस रोड पथदीपांनी लखलखणार

पिंपळगाव बसवंत : पिंपळगाव शहरालगतचा महामार्गा साकारून पंधरा वर्षे लोटली. पण महामार्गाच्या सर्व्हिस रोड पथदीपांअभावी अंधारात बुडायचा. अपघातासारख्या दुर्घटना व्हायच्या. सर्व्हिस रोडवर पथदीप बसवावेत, अशी मागणी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडे भाजपचे युवानेते सतीश मोरे, बापूसाहेब पाटील यांनी केली होती.

त्या प्रयत्नांना यश आले असून सर्व्हिस रोडसाठी पथदीप बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे सर्व्हिस रोड पथदीपांनी लखलखणार आहे. (Service road of Pimpalgaon will be lit up with street lights Satish More Bapusaheb Patil efforts successful Nashik News)

पिंपळगाव टोल प्लाझा ते वणी चौफुलीपर्यत महामार्गाच्या दुतर्फा असलेले सर्व्हिस रोडला पथदीप नसल्याने रात्रीच्या वेळी अंधाराचे साम्राज्य असायचे. मुख्य महामार्ग व उड्डाणपुलावर पथदीप असल्याने रात्रीच्या वेळीही प्रवास सुरक्षित व झोकात व्हायचा. पण सर्व्हिस रोडवरून जाताना अंधारामुळे जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत होता.

अनेकदा अपघाताच्या दुर्घटना घडून वाहनचालक जखमी झाले होते. याबाबत भाजपचे सतीश मोरे, बापूसाहेब पाटील यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या पथदीप संदर्भात मागणी केली होती. मंत्री डॉ. पवार यांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन तातडीने पथदीप उभारण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्यानुसार महामार्ग प्राधिकरणाकडून पथदीप उभारणीच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. भाजपचे सतीश मोरे, बापूसाहेब पाटील, चिंधू काळे, अल्पेश पारख, प्रशांत घोडके, संदीप झुटे आदी उपस्थित होते.

"पथदीपाअभावी सर्व्हिस रोडवर अंधाराचे साम्राज्य पसरायचे. त्यातून अपघात होऊन नागरिक जखमी होत होते. मंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडे कैफियत मांडली. त्यांच्या प्रयत्नामुळे पथदीप बसविण्याच्या कामाला सुरवात होत आहे. नागरिकांचा प्रवास रात्रीच्या वेळीही सुरक्षित होणार आहे."

-सतीश मोरे, बापूसाहेब पाटील (युवानेते, भाजप)

