Nashik Sharda Sanman: शारदानगरमध्ये ‘शारदा सन्मान पत्र’ प्रदान; महाराष्ट्रातील कर्तृत्ववान महिलांचा गौरव; कल्याण पाचांगणे

माळेगाव: जिद्द, कष्ट आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील कर्तृत्ववान महिलांचा बारामती तालुक्यातील शारदानगर येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त आज 'शारदा सन्मान पत्र' देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाला राज्यातील विविध भागांतून सुमारे दोन हजार महिलांची उपस्थिती होती..अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती संचलित कृषी विज्ञान केंद्र आणि शारदा महिला संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम रविवारी आयोजित करण्यात आला. यंदा या उपक्रमाचे १८ वे वर्ष होते. समाजाच्या प्रगतीत महिलांचे योगदान महत्त्वाचे असून जिद्द, परिश्रम आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर महिलांनी प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला आहे. अशा कर्तृत्ववान महिलांच्या कार्याची दखल घेत संस्थेच्या वतीने त्यांचा सन्मान करण्यात आला..कार्यक्रमाची सुरुवात ढोल पथकाच्या गजरात मान्यवर व सत्कारमूर्ती महिलांच्या आगमनाने झाली. अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या विश्वस्त सौ. सुनंदाताई पवार, सौ. कुंतीताई पवार आणि सत्कारमूर्ती महिलांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी बोलताना सौ. पवार म्हणाल्या, "महिलांनी आपल्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. आरोग्य विमा काढणेही तितकेच आवश्यक आहे. कॅन्सरसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत असून महिलांना विविध आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत महिलांनी अधिक सजग राहणे गरजेचे आहे." आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणींनी पोलीस प्रशिक्षण व नर्सिंगसारखे अभ्यासक्रम करून स्वावलंबी व्हावे, यासाठी संस्थेकडून मदत केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..सत्कारमूर्ती दीप्ती गोपाल नायर (पुणे) म्हणाल्या, "आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या संभाव्य धोक्यांची जाणीव असणे आवश्यक आहे. 'डार्क सायकोलॉजी' ही मानवी मनातील विकृत बाजू दर्शवणारी संकल्पना आहे. बदलत्या काळात मुलींमध्ये सजगता आणि मानसिक बळ निर्माण करणे गरजेचे आहे. अनेकदा गुन्हेगार हे जवळचे नातेवाईक असतात. कायदे आपल्याला सुरक्षा देण्यासाठी आहेत. गरज भासल्यास मुलींनी वेळेवर समुपदेशन घेणे आवश्यक आहे." कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संध्या सातपुते, चारुशीला कदम आणि पूजा गोवेकर यांनी केले. आभार गार्गी दत्ता यांनी मानले..सन्मानित महिला पुढीलप्रमाणे :हेमलता किसन फडतरे (शिक्षिका, पुसेगाव-सातारा), कुसुमताई हरबाजी अलाम (लेखिका, गडचिरोली), उषा भास्कर शेंडगे (महिला सक्षमीकरण, सातारा), लक्ष्मीबाई शिवाजी मुटकुळे (उद्योजिका, उमराबावळे), वैजंता राजेंद्र केसकर (स्टाफ नर्स, बारामती), ॲड. डॉ. सुचित्रा घोगरे-काटकर (अध्यक्ष, बालकल्याण विभाग, सातारा), ॲड. सुप्रिया वसंत कोठारी (वकिली व्यवसाय, पुणे), प्रमिला रामभाऊ कंदीलवार (उद्योजिका व सामाजिक कार्य, अमरावती), अनुराधा राहुल काशीद (प्रगतशील शेतकरी, भोर), दीप्ती गोपाल नायर (संस्थापक, युगांतर अकॅडमी, पुणे), स्वाती सचिन ढोरे (महिला सक्षमीकरण कार्य, हडपसर-पुणे), राणी उमेश ननावरे (महिला सक्षमीकरण कार्य, शेळगाव-इंदापूर) आणि रेवती शिवाजी कानगुले (उद्योजिका व सामाजिक कार्य, नांदेड) यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.