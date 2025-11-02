Nashik Cyber Fraud : शेअर ट्रेडिंगचा अनुभव असूनही फसले! निवृत्त अधिकाऱ्याने २.२४ कोटींची आयुष्यभराची कमाई गमावली

नाशिक: शेअर ट्रेडिंगचा अनुभव असतानाही जादा लाभाच्या आमिषाने निवृत्त अधिकाऱ्याने त्यांची आयुष्याची सर्व जमापुंजी असलेली सव्वादोन कोटींची रक्कम गमावली आहे. स्वत: शेअर ट्रेडिंगमधून लाभ घेतल्यानंतर ते सायबर भामट्याच्या जाळ्यात अडकले आणि जादा लाभाच्या आमिषापोटी त्यांची सव्वादोन कोटींची फसवणूक झाली. या प्रकरणी नाशिक शहर सायबर पोलिसांत सायबर भामट्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..५८ वर्षीय तक्रारदार खासगी फर्टिलायझर कंपनीत उच्च पदावर नोकरीला होते. काही महिन्यांपूर्वीच ते निवृत्त झाले. यादरम्यान त्यांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करून लाभ मिळत होता. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी शेअर ट्रेडिंगमध्ये पाच लाखांची गुंतवणूक केली. त्यातून त्यांना काही महिन्यांतच दुप्पट परतावा मिळाला. त्यामुळे कमी दिवसांत जादा परतावा मिळत असल्याने त्यांचा विश्वास दुणावला..जूनमध्ये त्यांच्याशी अंजली मेहता नावाच्या महिलेने संपर्क साधला आणि तिने स्वत:ला ‘रिलायन्स कॅपिटल’ची प्रतिनिधी असल्याचे सांगितले. अंजली मेहताने त्यांना शेअर ट्रेडिंगमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केल्यास जादा परताव्याचे आमिष दाखविले. त्या वेळी तिने तक्रारदारास व्हॉट्सॲपवरील एका ग्रुपमध्येही सहभागी करून घेतले. त्या ग्रुपवर शेअर बाजारातील माहितीसह मिळणाऱ्या लाभाचीही माहिती मिळत होती. .अंजलीसह आणखी काही सायबर भामट्यांनी तक्रारदाराशी संपर्क साधून शेअर ट्रेडिंग करण्याबाबतचा सल्ला दिला. त्यावर तक्रारदाराचा विश्वास बसला आणि त्यांनी टप्प्याटप्प्याने संशयित सायबर भामट्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पैशांची गुंतवणूक करत गेले. संशयितांनी त्यांच्या बनावट ॲपवर तक्रारदाराने केलेल्या गुंतवणुकीवरील जादा परताव्याचीही माहिती दिली. गुंतविलेल्या रकमेवर जादा परतावा दिसत असल्याचे पाहून तक्रारदाराने आणखी गुंतवणूक केली. .अशा रीतीने तक्रारदाराने एकूण दोन कोटी २४ लाख ९३ हजारांची गुंतवणूक केली. या गुंतवणुकीवर त्यांना सायबर भामट्यांनी सुमारे साडेचार कोटींचा जादा लाभ होत असल्याचे दाखविले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये तक्रारदारांनी सायबर भामट्यांनी दाखविलेल्या ॲपवरील साडेचार कोटींची रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी संशयित सायबर भामट्यांकडे संपर्क साधला. त्या वेळी भामट्यांनी त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली, तर काहीवेळा प्रक्रिया करण्यासाठी आणखी पैसे भरण्यास सांगितले..या सगळ्या प्रकारातून तक्रारदाराला फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी शहर सायबर पोलिसांत तक्रार केली. त्यानुसार दोन कोटी २४ लाख ९३ हजारांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी संशयित सायबर भामट्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..Crime News: धक्कादायक ! पंधरा वर्षांच्या मुलाने भावाची निर्घृणपणे केली हत्या; गर्भवती भावजयीलाही सोडलं नाही, अत्याचार करुन तिलाही संपवलं.सायबर फसवणुकीचे वाढते प्रमाणदरम्यान, दहा महिन्यांत एक कोटीपेक्षा अधिकची सायबर फसवणूक झाल्याचे आठ ते दहा गुन्हे दाखल झाले आहेत. शासन व पोलिसांकडून सायबर गुन्हेगारीविरोधात सातत्याने जनजागृती केली जात असतानाही जादा लाभाच्या आमिषापोटी अनेक जण सायबर भामट्यांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पिसे अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.