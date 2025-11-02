नाशिक

Nashik Cyber Fraud : शेअर ट्रेडिंगचा अनुभव असूनही फसले! निवृत्त अधिकाऱ्याने २.२४ कोटींची आयुष्यभराची कमाई गमावली

Retired Officer Duped of ₹2.25 Crore in Share Trading Fraud : निवृत्त अधिकाऱ्याची सव्वादोन कोटींची फसवणूक करणाऱ्या सायबर भामट्यांचा शोध नाशिक सायबर पोलिसांनी सुरू केला असून, संशयितांनी बनावट ॲप आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे गुंतवणूकदाराला जाळ्यात ओढले.
नाशिक: शेअर ट्रेडिंगचा अनुभव असतानाही जादा लाभाच्या आमिषाने निवृत्त अधिकाऱ्याने त्यांची आयुष्याची सर्व जमापुंजी असलेली सव्वादोन कोटींची रक्कम गमावली आहे. स्वत: शेअर ट्रेडिंगमधून लाभ घेतल्यानंतर ते सायबर भामट्याच्या जाळ्यात अडकले आणि जादा लाभाच्या आमिषापोटी त्यांची सव्वादोन कोटींची फसवणूक झाली. या प्रकरणी नाशिक शहर सायबर पोलिसांत सायबर भामट्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

