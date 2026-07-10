Chhagan Bhujbal Scam : 'छगन भुजबळ यांनी कोट्यावधींचा घोटाळा केला'; शिंदे गटातील आमदाराचा गंभीर आरोप, अडिच लाख माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम

Chhagan Bhujbal Scam Allegation : राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत स्वस्त धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी काढलेल्या सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी केला. या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करून निविदा प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी विधान भवनातील पायऱ्यांवर आंदोलन केले..आमदार सुहास कांदे यांनी दावा केला की, धान्य वाहतुकीच्या निविदा यापूर्वी तीन वर्षांसाठी काढल्या जात होत्या. मात्र, यावेळी कोणतेही स्पष्ट कारण न देता त्या पाच वर्षांसाठी काढण्यात आल्या असून, या प्रक्रियेत सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. आता काढलेल्या निविदा रद्द कराव्या अशी मागणी सुहास कांदे यांनी केली आहे..गेल्या १२ वर्षांपासून मोजक्याच ठेकेदारांना सातत्याने कामे दिली जात असून, निविदा प्रक्रिया संगनमताने राबवली जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. या प्रक्रियेमुळे राज्यातील सुमारे २ ते २.५ लाख माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच या निविदेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयाने प्रक्रियेवर स्थगिती दिल्याचा दावा त्यांनी केला..धान्य वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीचे अधिकार जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्याकडून काढून ते केवळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे ठेवण्यात आल्याबाबतही कांदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला..Nashik Kumbh Mela : 2027 सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक सज्ज! आयटीआय ते पिंपळगाव बहुला मार्गावरील 'या' मोठ्या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात, पाहा कामाची सद्यःस्थिती.यावेळी त्यांनी माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यावरही गंभीर आरोप करत निविदा प्रक्रियेतील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली. दरम्यान, समीर भुजबळ यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. "मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. कोणताही अभ्यास न करता राजकीय सूडबुद्धीने हे आरोप करण्यात आले आहेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.