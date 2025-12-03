नाशिक

Sinnar Election : मतदान केंद्रावर 'मिरची स्प्रे'चा हल्ला; सिन्नरमध्ये गोंधळ, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीमार

Pepper Spray Chaos at Sinnar’s ZP Zhapwadi School Booth : सिन्नर येथील झापवाडी शाळेतील मतदान केंद्रावर एका व्यक्तीने मिरचीसदृश स्प्रे फवारल्याने गोंधळ उडाला. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गर्दीवर सौम्य लाठीमार करावा लागला.
Election

Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: येथील प्रभाग क्रमांक ११ मधील जिल्हा परिषद झापवाडी शाळेतील मतदान केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर मिरची स्प्रे फवारल्याने एकच गोंधळ उडाला. परिस्थिती चिघळल्याने काही काळ हाणामारीचा प्रसंग घडला. मोठी गर्दी झाल्याने ती पांगविण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला. या प्रकरणी एकास पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
election
Tension
ZP
Sinnar
Voting
violence
district
Voter
booths

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com