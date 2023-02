NMC News : ड्रेनेजच्या पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

सिडको (जि. नाशिक) : राजरत्न भागातील महात्मा फुले चौक भागात गेल्या अनेक दिवसांपासून तुंबलेल्या (Blocked) ड्रेनेजचे दुर्गंधीयुक्त पाणी नागरिकांच्या घरासमोरूनच वाहत आहे. (smelly water of blocked drainage is flowing right in front of citizens house citizen complain to nmc nashik news)

याबाबत मनपा प्रशासनास वेळोवेळी तक्रार करूनही कोणीही तक्रार सोडविण्यासाठी येत नसल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

महात्मा फुले चौक भागात गेल्या अनेक दिवसांपासून ड्रेनेज तुंबलेल्या अवस्थेत असून दुर्गंधीयुक्त पाणी रस्त्यावर वाहत असल्याने नागरिकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. घराचे दरवाजे चोवीस तास बंद ठेवावे लागत आहेत.

याबाबत स्थानिकांनी सिडको विभागीय कार्यालयात तक्रारी करूनही अद्यापही समस्या सुटत नसल्याने आता हे पाणी भरून सिडकोच्या विभागीय कार्यालयाच्या दालनातच सोडल्याच्या प्रतिक्रिया स्थानिकांमधून देण्यात आलेल्या आहेत.

या पाण्यामुळे घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्याचा त्रास सहन करावा लागत असून, रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मनपा अधिकाऱ्यांनी एक दिवस फक्त आमच्या घरात येऊन थांबावे, असे आव्हानदेखील नागरिकांनी केले आहे.

"गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही हा त्रास सहन करत असून दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे आमचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अनेक वेळा येथील लोकप्रतिनिधी व संबंधित महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगूनदेखील अद्याप चेंबरची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. आता तरी संबंधित महापालिकेच्या विभागाने त्वरित दखल घेऊन दुरुस्ती करावी." - तुषार भागवत, सामाजिक कार्यकर्ते

