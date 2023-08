Sakal Workshop : सुरु करा स्वतःचा कोल्ड स्टोअरेज व पॅक हाऊस व्यवसाय

By

Sakal Workshop : कोल्ड स्टोअरेज व पॅक हाऊस व्यवसायात वाढत्या संधी उपलब्ध होत आहेत. काढणीनंतर शेतमालाची योग्य साठवणूक, पॅकिंग, शीतकरण, मार्केटपर्यंतची वाहतूक इ.साठी हे तंत्रज्ञान फायदेशीर ठरते. (Start your own cold storage and pack house business workshop sakal nashik news)

त्यामुळे याचा वापर वाढला आहे. कोल्ड स्टोअरेज व पॅक हाऊस उभारून भाडेतत्वावर चालविण्याच्या व्यवसायातही भरपूर वाव आहे. अशा या फायदेशीर तंत्रज्ञानाबद्दल सविस्तर माहिती देणारी कार्यशाळा शनिवारी (ता.२६ ) व रविवारी (ता.२७) आयोजिली आहे.

कार्यशाळेला टर्नकी प्रोजेक्ट सल्लागार राजन वारे यांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे. प्रतिव्यक्ती शुल्क पाच हजार रूपये. गुरुवारपर्यंत (ता.२४) नावनोंदणी केल्यास शुल्कात पाचशे रूपये सवलत मिळेल.

कार्यशाळेतील विषय

- कोल्ड स्टोअरेज व पॅक हाऊस उभारणी, डिझाईन्स, मेंटेनन्स व्यवस्थापन

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

- भाडेतत्वावर व्यवसाय संधी

- कोल्डचेनमधील मूल्यवर्धन

- फळे आणि भाज्या प्रक्रिया संधी

- शासकीय योजना व अनुदान

- बँक फायनान्स इ.

ठिकाण: ‘सकाळ’ कार्यालय, सातपूर इंडस्ट्रिअल इस्टेट, त्र्यंबक रोड, नाशिक

संपर्क: ९२८४७७४३६३.