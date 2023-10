NCP News : काँग्रेसच्या उत्तर महाराष्ट्राची धुरा आमदार प्रणिती शिंदेंवर; 9 ला विभागीय आढावा

By

NCP News : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने पक्षबांधणीसाठी काँग्रेसने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. त्यानुसार पक्षाच्या सर्व कार्याध्यक्षांवर विभागनिहाय जबाबदारी देण्यात आली आहे.

यात प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार प्रणिती शिंदे यांच्याकडे उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. (State Working President MLA Praniti Shinde has been assigned for North Maharashtra news)

आता येत्या ९ ऑक्टोबरला लागलीच उत्तर महाराष्ट्राची आढावा बैठक बोलाविण्यात आली आहे. आमदार शिंदे व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे.

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तयारीला सुरवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी लोकसभा मतदारसंघनिहाय समन्वयक आणि निरीक्षकांची नियुक्त केली होती. त्यानंतर आता पक्षाची बांधणी अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी कार्याध्यक्षांना नवी जबाबदारी दिली आहे. याचाच भाग म्हणून प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रदेश कार्याध्यक्षांना विभागनिहाय जबाबदारीचे वाटप केले आहे.

प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार कुणाल पाटील यांच्याकडे अमरावती व नागपूर विभागाची जबाबदारी दिली आहे. गत महिन्यात पक्षाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या लोकसंवाद यात्रेची उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे देण्यात आली होती. आता आमदार शिंदे यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी मिळाल्यानंतर विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यात जिल्हा, तसेच तालुकानिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. आढावा बैठकीच्या दृष्टीने नाशिक शहर काँग्रेसकडून शहरात बैठका सुरू झाल्या आहेत.