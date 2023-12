Success Story: शेतकरी पुत्राची दुसऱ्यांदा अधिकारीपदाला गवसणी; ओझरच्या भूमिपुत्राची सहकार अधिकारीपदी निवड

ओझर : येथील लक्ष्मीनगरमधील शेतकरी कुटुंबातील तरुणाने दुसऱ्यांदा अधिकारीपदाला गवसणी घालत परिवारातील सदस्यांचे अश्रू पुसण्याची कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. (Success Story farmer son second time become an officer selection of of Ozar boy as Co operative Officer nashik)