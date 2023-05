Nashik Fraud Crime: संशयित पतीने केली पत्नी अन् न्यायालयाची फसवणूक; दावा मागे घेण्यासाठी त्याने चक्क...

By

Nashik Fraud Crime : समोरच्याची फसवणूक करताना कोण काय-काय शक्कल वापरेल याचा नेम नसतो. परंतु एकाने तर थेट न्यायालयाचीच फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

न्यायालयात दाखल फारकतीचा दावा निकाली काढण्यासाठी त्याने लोकअदालतीमध्ये दुसऱ्या महिलेला पत्नी म्हणून उभे केले आणि फारकतीचा दावा मागे घेतला आहे.

सदरची बाब लक्षात आल्यानंतर पीडित पत्नीच्या फिर्यादीनुसार सरकारवाडा पोलिसात तिच्यासह न्यायलयाचीही फसवणूक केल्याचा गुन्हा संशयित पती व अज्ञात महिलेविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. (Suspect husband cheats wife and court claim of divorce withdrawn from national Peoples Court Nashik Fraud Crime)

द्वारका परिसरात राहणाऱ्या ३५ वर्षीय पीडित महिलेचे संशयित राहुल दत्तू सानप याच्याशी २०१७ मध्ये विवाह झाला होता. मात्र २०१९पासून पीडित महिला संशयित राहुल याच्यापासून विभक्त राहत आहे.

पीडितेचे फारकतीसंदर्भात नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात पती राहुल विरोधात फारकतीचा दावाही दाखल केला आहे. पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, जून २०२२ मध्ये त्यांच्यासह त्यांच्या वकीलाने पोर्टलवर दाव्याच्या तारखेचा शोध घेतला असता, त्यावेळी त्यांना सदरील दावा निकाली निघाल्याचे समजले.

त्यांनी तात्काळ न्यायालयाकडून त्यासंदर्भातील कागदपत्रांची मागणी केली. कागदपत्र त्यांच्या हाती आल्यानंतर त्यामध्ये दावा मागे घेण्यासाठीच्या पीडितेची व त्यांच्या वकीलाची स्वाक्षरी खोटी असल्याचे निदर्शनास आले.

संशयित राहुल याने ७ मे २०२२ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये सदरील फारकतीचा दावा केला. त्यावेळी संशयित राहुल याने न्यायालयासमोर तोतया महिलेला त्यांची पत्नी म्हणून उभे केले आणि तसे भासवून सदरील दावा मागे घेतला.

तसेच, त्यावर पीडितेच्या व त्यांच्या वकीलाच्या बनावट स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यामुळे संशयिताने पीडितेसह न्यायालयाचीही फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सहायक निरीक्षक खैरनार हे पुढील तपास करीत आहेत.