Nashik Crime News : मांत्रिक महिलेच्या खून प्रकरणी संशयिताला 3 दिवस कोठडी

Nashik Crime News : शिंदे येथील मांत्रिक महिलेचा खून करणाऱ्या संशयितास पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याला शनिवारी (ता. ८) न्यायालयात उभे केले असता, तीन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

शिंदे येथील शिवरत्न चौकात मांत्रिक महिला जनाबाई बर्डे हिचा शुक्रवारी (ता. ७) निकेश दादाजी पवार या भक्ताने चाकूने वार करून तिचा खून केला होता. (Suspect remanded in custody for 3 days in case of murder of witch woman nashik crime news)

या घटनेनंतर काही वेळातच नाशिक रोड पोलिसांनी संशयिताला चाकूसह अटक केली. दरम्यान, सदर घटना समजल्यानंतर घटनास्थळी पोलिस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी, सहाय्यक आयुक्त अंबादास भुसारे, निरीक्षक पवन चौधरी, सहाय्यक निरीक्षक शेळके हे तातडीने दाखल झाले व संपूर्ण प्रकाराची माहिती घेतली.

ज्या महिलेचा खून करण्यात आला, ती महिला जनाबाई बर्डे ही मांत्रिक होती. तिच्याकडे अनेक भक्त येत असतं. त्यापैकीच निकेश पवार (रा. जेल रोड) हा सुद्धा आपल्या अडीअडचणी घेऊन जात असे.

परंतु काही गुण न आल्याने वैतागलेल्या निकेश पवार यांनी या महिलेच्या गळ्यावर चाकूचे वार करून तिचा खून केला.

दरम्यान, निकेश पवार याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याचे जाबजबाब घेतले. तसेच याप्रकरणी रंजना अरुण माळी यांनी नाशिक रोड पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित पवार यास न्यायालयात उभे केले असता, न्यायालयाने तीन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक पवन चौधरी हे करत आहे.