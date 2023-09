Nashik News : ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियानांतर्गत आज जिल्ह्यात श्रमदान मोहीम

By

Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींत ‘स्वच्छता ही सेवा’ ही राष्ट्रव्यापी मोहीम राबविण्यात येत आहे. रविवारी (ता. १७) जिल्ह्यात महाश्रमदान मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले.

श्रीमती मित्तल स्वतः गोवर्धन (ता. नाशिक) येथील कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींत ही मोहीम राबविली जाईल. यंदा या मोहिमेची कचरामुक्त भारत ही संकल्पना आहे. (Swachhata Hi Seva campaign in district today nashik news)

गावात स्वच्छताविषयक जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. शनिवारी (ता. १६) अनेक गावांमध्ये गृहभेटींचे आयोजन करून अभियानास सुरवात करण्यात आली. रविवारी जिल्ह्यात श्रमदान मोहीम राबविण्यात येणार असून, यात धार्मिक स्थळ, शासकीय इमारती, बसस्थानक परिसरात स्वच्छता केली जाणार आहे.

याबाबत सर्व तालुक्यांनी नियोजन केले. श्रीमती मित्तल यांनी या अभियानात जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी सहभागी होऊन अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचे तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या गावात शाश्वत स्वच्छता ठेवण्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या अभियानात गावातील दृश्यमान स्वच्छता, कचराकुंड्या व विविध ठिकाणांची साफसफाई, कचरा स्रोतांच्या ठिकाणी सुका व ओला कचरा वेगळा करण्यासाठी जनजागृती करणे, प्लास्टिकसारखा अविघटनशील कचरा एकत्रित करून नियोजन करणे, पाणठळ्याजवळील परिसर स्वच्छ ठेवून सभोवताली वृक्षारोपण करणे, एकल प्लास्टिक वापराच्या दुष्परिणामांबद्दल जनजागृती करणे, स्वच्छतेची शपथ घेणे असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

शालेय स्तरावर रांगोळी स्पर्धा, कविता स्पर्धाही होतील, अशी माहिती पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील यांनी दिली.