Nashik Crime News: मूलबाळ होत नसल्याने विवाहितेचा छळ

Nashik Crime News : लग्नात मानपान दिला नाही, तसेच मूलबाळ होत नाही म्हणून विवाहितेचा छळ केल्याप्रकरणी सासरच्या तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (torture of married woman for not having children nashik crime news)

याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, फिर्यादी विवाहितेचे अंबड परिसरात माहेर असून, ती १९ जुलै २०२० ते १७ जानेवारी २०२१ या कालावधीत सासरी नांदत होती.

त्या वेळी पती प्रसाद सरोते, सासू मंगला सुभाष सरोते व भाग्यश्री जगन्नाथ कासार (सर्व रा. वडगाव शेरी, ता. जि. पुणे) यांनी संगनमत करून विवाहितेला घरकाम येत नाही, मूलबाळ होत नाही, तसेच लग्नात मानपान दिला नाही, या कारणावरून वारंवार शिवीगाळ, मारहाण करून शारीरिक व मानसिक छळ केला.

तसेच तिच्या अंगावरील दागिने बळजबरीने काढून घेतले. याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस नाईक शिरवले करीत आहेत.