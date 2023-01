जुने नाशिक : द्वारका, सारडा सर्कल आणि मुंबई नाका परिसर हा वाहतूक कोंडीचे हॉटस्पॉट ठरला आहे. नवीन वर्ष उजाडले तरीदेखील येथील वाहतूक कोंडी कमी होताना दिसेना. येथील वाहतूक बेटांचा मोठा आकार वाहतूक कोंडीचे मुख्य कारण ठरत आहेत.

त्यामुळे महापालिकेने वाहतूक बेटांचा आकार कमी करण्यासह रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याचे नियोजन करावे आणि त्यायोगे वाहतूक कोंडीची समस्या कायमस्वरूपी सोडवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. (Traffic problem is not solved in new year in nashik road of Dwarka Sarda Circle Mumbai Naka Chowk is reason Nashik News)

शहराच्या वाढत्या विकासामुळे वाहनांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या जाणवत आहे. विशेषत: द्वारका, सारडा सर्कल आणि मुंबई नाका चौक या भागांत रोजच मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. येथील वाहतूक बेटांचा आकार यास कारणीभूत ठरत आहे.

विशेष करून ट्रक, बस यासारखी मोठी वाहनं वळण घेत असताना वाहतूक कोंडीत अधिक भर पडत असते. याचा त्रास सामान्य नागरिकांना होत असतो. शिवाय अपघातासही निमंत्रण मिळते.

या वाहतूक बेटांचा आकार आणि रस्त्यांवर, तसेच रस्त्याच्या कडेला झालेल्या अतिक्रमणाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याने दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. महापालिका आणि पोलीस विभागाकडून याठिकाणची वाहतूक कोंडी सोडवण्याचा केवळ आव आणला जातो. प्रत्यक्षात कृती मात्र होत नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासंदर्भात नियोजन केले जात असल्याचे बोलले जाते. परंतु, परिस्थिती आजही जैसे थे दिसून येत आहे. २०२१मध्ये येथील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिका व पोलीस विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाहणी करत विविध प्रकारचे नियोजन केले होते.

ते केवळ कागदावरच राहिले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नवीन वर्ष उजाडले तरी येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न काही सुटता सुटेना. त्यामुळे शाळकरी विद्यार्थ्यांसह सामान्य नागरिकांना कोंडीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

"सारडा सर्कल आणि द्वारका वाहतूक बेटांचा आकार मोठा आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण होत आहेत. सारडा सर्कल वाहतूक बेट परिसरात शाळकरी विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीचा त्रास जाणवतो. वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढताना त्यांचे अपघात होतात. महापालिकेने लक्ष देऊन त्वरित वाहतूक बेटांचा आकार कमी करावा."

नदीम शेख, शिक्षक

