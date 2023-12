Nashik News : नवीन वर्षात आदिवासी विद्यार्थी नवीन गणवेशात; विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ‘DBT’ जमा

Nashik News : शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन डिसेंबर संपत आला असतानाही आदिवासी आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थी शालेय गणवेशापासून वंचित राहणार असल्याची ओरड झाल्यानंतर आदिवासी विभागाने तातडीने स्टेशनरीसह गणवेश, मोजे, साहित्य यांचे पैसे ‘डीबीटी’द्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सुरवात केली आहे.

आतापर्यंत तब्बल पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले असून, २५ हजार विद्यार्थ्यांची खात्यावर पैसे वर्ग करण्याची प्रक्रीक्रियाही सुरू आहे.(Tribal students in new uniforms in new year nashik news)