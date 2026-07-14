Uddhav Thackeray Matoshree Meeting : मातोश्रीवर हजर रहा! नाशिकमधील फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या नगरसेवकांना सूचना, उद्धव ठाकरेंचा थेट हस्तक्षेप

Nashik Corporators Shiv Sena : नाशिक महापालिकेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नगरसेवकांच्या कथित फुटीच्या चर्चांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय घडामोडींना आता वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट हस्तक्षेप करत नाशिकमधील सर्व नगरसेवक आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना बुधवारी (ता. १५) दुपारी मुंबईतील 'मातोश्री'वर उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.या बैठकीत नाशिकमधील पक्षस्थितीचा आढावा घेत नगरसेवकांची भूमिका जाणून घेण्याबरोबरच पक्षनिष्ठेबाबत स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक महापालिकेतील १५ पैकी बहुतांश नगरसेवक शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये जाणार असल्याच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले होते. त्यानंतर ठाकरे गटाने तातडीने हालचाली सुरू करत पक्षांतर्गत संवादावर भर दिला. पक्षाचे उपनेते रवींद्र मिर्लेकर यांनी नाशिकमध्ये नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत प्रत्येकाची भूमिका जाणून घेतली. या बैठकीत सर्वांनी पक्षाशी निष्ठा कायम ठेवण्याचा विश्वास दिल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, गटनेते केशव पोरजे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फुटीच्या चर्चांचा ठाम इन्कार केला होता. बहुतांश नगरसेवकांना माध्यमांसमोर आणत पक्ष एकसंध असल्याचा दावा त्यांनी केला. काही मध्यस्थांमार्फत नगरसेवकांना पक्षांतरासाठी आमिषे दाखवली जात असून उपमहापौरपद तसेच विकासनिधीची ऑफर दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते यांनीदेखील पक्षत्याग करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत, पक्षविरोधी भूमिका घेणाऱ्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, असा इशारा दिला होता..पक्षांतर्गत हालचालींवर नेतृत्वाचे लक्षदरम्यान, पक्षातीलच एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याच्या भूमिकेबाबत अंतर्गत नाराजी असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या माध्यमातून काही नगरसेवकांशी संपर्क साधला जात असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्ष नेतृत्वाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, मातोश्रीवरील बैठकीत उद्धव ठाकरे प्रत्येक नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत..बैठकीत पक्षातील नाराजीची कारणे, आगामी राजकीय रणनीती आणि निष्ठेबाबत स्पष्ट भूमिका जाणून घेण्यावर भर राहणार आहे. या बैठकीनंतर नाशिकमधील ठाकरे गटातील राजकीय समीकरणांना स्थैर्य मिळते की नव्या घडामोडींना सुरुवात होते, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.