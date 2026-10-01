Nashik Crime News: तूप विक्रीच्या बहाण्याने विश्वास संपादन, सोन्याच्या नाण्यांचे आमिष; ज्येष्ठ नागरिकाची पाच लाखांची फसवणूक, तीन महिला अटकेत

-दिगंबर पाटोळेवणी (नाशिक) : सोन्याची नाणी असल्याचे भासवून एका ज्येष्ठ नागरिकाकडून तब्बल पाच लाख रुपये उकळून त्याच्या हातात पिवळ्या धातूची बनावट नाणी देणाऱ्या टोळीतील तीन महिलांना वणी पोलिसांनी मनमाड येथून अटक केली. आरोपींकडून फसवणुकीची पाच लाख रुपयांची संपूर्ण रोकड हस्तगत करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे परिसरात भुरळ घालून फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा प्रकार उघडकीस आला आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.वणी येथील रहिवासी व व्यावसायिक दिलीप परशराम मोर (वय ६८, रा. शिंपीगल्ली/कृपा हॉस्पिटल जवळ) यांच्या घरी घरी काही दिवसांपूर्वी गुजराती पद्धतीची साडी नेसलेली एक महिला तूप विकण्यासाठी तर एक दुघ विकण्यासाठी आली होती. फिर्यादीने तिच्याकडून तूप खरेदी केले. त्यानंतर संबंधित महिला पुन्हा फिर्यादीच्या घरी आली. तिने आपल्या काकीला सोन्याच्या गिन्या (नाणी) सापडल्या असून त्या विकायच्या आहेत, असे सांगितले. नाण्यांना मोठी किंमत मिळणार असल्याचे सांगून तिने फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला. .यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजेच्या दरम्यान संबधी दुध व तुप विकणारी महिला या श्री मोर यांच्या घरात आल्या तिसरी महिला घराचे बाहेरच थांबली. घरात आलेल्या वयस्कर महिलेने आंम्हाला खवा विकायला आणला असल्याचे सांगुन तिने श्री. माेर व घरातील बाकींच्याना थोडा थोडा खायला दिला व आणलेला खवा तुम्हाला राहु दया असे सांगीतले. त्यानंतर वयस्कर महिलेने तिच्या कडे असलेले दोन सोन्याचे नाणे दिलीप मोर यांच्या हातात बघण्यासाठी दिले. ते त्यांनी पाहीले असता ते सोण्याचे होते. ते नाणे तिने परत घेतले व तिने तिचे सोबत आणलेले कापडाची पिशवी (पोटली) उघडुन दाखविली त्यात सोण्याच्या गिन्या (नाणे) होते. व हे सोणे मोजुन आणलेले असुन ते 600 ग्रॅम आहे असे सांगीतले. .त्यावेळी श्री. मोर यांनी त्या महिलेस मी सोनाराकडे जावुन चेक करुन आणतो असे म्हणुन गिन्या (नाणे) मागीतले असता तिने सांगीतले की तुम्हांला दोन दाखवले आहेत, चेक करायचे नाही, तुम्हांला विश्वास नसेल तर घेवु नका असे बोलली. त्यावेळी तिने दाखविलेले गिन्या (नाणे) हे खरे असावेत असे समजुन श्री. मोर यांनी आता पाच लाख रुपये देतो. उरलेली रक्कम दोन तिन दिवसात देतो असे सांगीतले. तेंव्हा तिने अताच सर्व पैसे दया असे सांगीतले. परंतु की ऐवढे पैसे तात्काळ मिळणार नाही असे फिर्यादी यांनी तुझे उरलेले पैसे दोन ते तिन दिवसात देतो असे सांगीतले. त्यानंतर नमुद महिलेने मला तिचे कडे असलेली सोण्याचे गिन्या (नाणे) असलेली पोटली दिली. त्याबदल्यात त्यांना रोख पाच लाख रुपये दिले. आणि आरोपी तेथून निघून गेले. फिर्यादीला संशय आल्याने त्याने नाण्यांपैकी काही नाणी घेऊन वणीतील परीचयातील सराफाकडे तपासणी केली असता ती खऱ्या सोन्याची नसून पिवळ्या धातूची बनावट नाणी असल्याचे समोर आले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांंनी २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी वणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..गुजरातपर्यंत शोधमोहीमतक्रार प्राप्त होताच वणी पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला. तपासादरम्यान आरोपी गुजरातमधील वडोदरा परिसरातील असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिस पथकाने कळवण, देवळा, चांदवड, मनमाड आदी भागात शोध घेतला. अखेर आरोपींपैकी तीन महिला मनमाड शहरात आढळून आल्या. पोलिसांनी तेजलवेन आनंदबाई वाघीरी (वय ३५), श्रद्धावेन धिरुबाई वाघीरी (वय ७३) आणि रेखाबेहन अनिलभाई वाघीरी (वय ३४), तिघीही रा. वडोदरा, गुजरात यांना अटक केली आहे. चौथा संशयित पप्पुभाई दुग्लभाई सोवासीया याचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अटक केलेल्या तीन महिलांकडून गुन्ह्यातील पाच लाख रुपयांची रोकड हस्तगत करण्यात आली आहे..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .\rदरम्यान, फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार आरोपींनी यापूर्वीही अशाच पद्धतीने विश्वास संपादन करण्यासाठी तूप विक्रीचा बहाणा केल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे या टोळीने आणखी कोणाची अशाच प्रकारे फसवणूक केली आहे का, याचा तपास वणी पोलिसांकडून सुरू आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत फड व पोलिस उपनिरीक्षक संतोष कडाळे व तपास पोलिस पथकाच्या तत्पर कारवाईमुळे पाच लाखांची रोकड परत मिळविण्यात यश आले असून, या प्रकरणातील अन्य संशयितांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.