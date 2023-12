Nashik: शहर विकासाच्या दूरदृष्टीचा अन् दिलदार नेता हरपला; माजी आमदार रशीद शेख यांना मालेगावकरांची श्रद्धांजली

मालेगाव : शहरवासीयांच्या मनावर गारुड घातलेल्या भिकाऱ्यापासून ते येथील मातब्बरांच्या मनावर अधिराज्य करणाऱ्या माजी आमदार तथा माजी महापौर रशीद शेख (वय ६८) यांचे निधन झाल्याने शहरातील राजकारणाचे चार दशकांचे पर्व समाप्त झाले.

त्यांच्या निधनामुळे इथल्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली. एक दिलदार, दानशूर व्यक्तिमत्त्व व शहर विकासाची दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व हरपले अशी शहरवासीयांची भावना आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील विविध नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. (visionary and courageous leader of city development lost Malegaon residents pay tribute to former MLA Rashid Sheikh Nashik)