नाशिक : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा २९ वा दीक्षांत समारंभ २० डिसेंबरला विद्यापीठ मुख्यालयात होणार आहे. या सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्‍यांची उपस्‍थिती निश्‍चित करण्याच्‍या सूचना विद्यापीठाने दिल्‍या आहेत. (YCMOU Convocation Ceremony on 20th December instructions to students to fix attendance nashik)