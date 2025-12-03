नाशिक

Election News : मतदान केंद्रांवर बाचाबाची, यंत्रांमध्ये बिघाड; नाशिक जिल्ह्यातील निवडणुकीत तणाव

Long Voting Queues Continue Till Late Evening : नाशिक जिल्ह्यातील येवला, इगतपुरी, सिन्नरसह अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदारांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. रात्री उशिरापर्यंत मतदारांच्या रांगा लागलेल्या होत्या.
नाशिक: जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांमध्ये मंगळवारी (ता.२) शांततेत मतदान पार पडले. यावेळी मतदारांच्या उस्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून अनेक केंद्रांवर सायंकाळी साडेपाचनंतरही रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. जिल्ह्यात सरासरी ६८.३४ टक्यांहून अधिक मतदानाची नोंद झाल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने वर्तविला आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये सर्वाधिक ८५.६६ टक्के मतदानाची नोंद झाली. उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंदिस्त झाले असून निकाल २१ डिसेंबर रोजी घोषित होणार आहे.

