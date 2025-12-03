Election News : मतदान केंद्रांवर बाचाबाची, यंत्रांमध्ये बिघाड; नाशिक जिल्ह्यातील निवडणुकीत तणाव

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांमध्ये मंगळवारी (ता.२) शांततेत मतदान पार पडले. यावेळी मतदारांच्या उस्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून अनेक केंद्रांवर सायंकाळी साडेपाचनंतरही रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. जिल्ह्यात सरासरी ६८.३४ टक्यांहून अधिक मतदानाची नोंद झाल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने वर्तविला आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये सर्वाधिक ८५.६६ टक्के मतदानाची नोंद झाली. उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंदिस्त झाले असून निकाल २१ डिसेंबर रोजी घोषित होणार आहे. .जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, भगूर, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड, सटाणा, मनमाड, नांदगाव आणि येवला या नगरपालिकांमध्ये मतदान घेण्यात आले. थेट नगराध्यक्षाच्या ११ जागांसाठी ६१ उमेदवार रिंगणात असून नगरसेवकपदासाठी १,०२८ उमेदवार रिंगणात आहेत. अकराही नगरपालिकांमध्ये एकूण ४१६ मतदान केंद्रांवर सकाळी साडेसातपासून मतदानास प्रारंभ झाला..परंतु, थंडीच्या कडाक्यामुळे पहिल्या दोन तासात अवघे सरासरी ८.५६ टक्के मतदान नोंदविण्यात आले. मात्र, सकाळी साडेनऊनंतर उन्हाचा जोर वाढल्यानंतर मतदानाचा टक्यातही वाढ व्हायला सुरवात झाली. सकाळी साडेअकरापर्यंत सरासरी १७.५७ टक्के मतदान झाले. तर दुपारी दीडपर्यंत सरासरी ३१.४३ टक्के मतदान नोंदविण्यात आले. तर दुपारी साडेतीनपर्यंत ४६.७१ टक्के मतदान पार पडले. यात १ लाख ७४ हजार १३ मतदारांनी त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावला..अकराही नगरपालिकांमध्ये शेवटच्या दोन तासांमध्ये मतदारांनी गर्दी केली. परिणामी सायंकाळी साडेपाच वाजता मतदानाची मुदत संपूनही बहुतेक केंद्रांवर रांगा लागलेल्या होत्या. यावेळी उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्त्यांमध्ये अखेरच्या क्षणापर्यंत धाकधूक लागून राहिलेली होती. परिणामी मतदानाची मुदत संपण्याच्या काही क्षण अगोदर उमेदवार व त्यांचे घरोघरी जाऊन मतदारांना मतदान करण्यासाठी केंद्रात येण्याची विनंती करत होते. .दरम्यान, उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबरला सर्व नगरपालिका व नगर पंचायतींची मतमोजणी करण्याचे आदेश मंगळवारी (ता.२) दिले आहेत. मतदानाचा टप्पा शांततेत पार पडल्यानंतर निकालासाठी २१ डिसेंबरची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे..फडणवीस सरकारची पोलखोल! केंद्र सरकारला अतिवृष्टीसंदर्भातील मदतीचा प्रस्तावच दिला नाही; कृषीमंत्र्यांची लोकसभेत माहिती....दिवसभरातील घडामोडीयेवल्यात रात्री साडेआठनंतरही मतदारांच्या रांगायेवल्यातील दोन प्रभागांत राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या उमेदवार समर्थकांमध्ये बाचाबाचीपिंपळगाव बसवंतला दोन गटांत धुमश्चक्रीओझरला प्रभाग १२ मध्ये मतदान यंत्र दोनदा बंदसिन्नर येथे १०२ वर्षीय वृद्धाने बजावला मतदानाचा हक्कसिन्नरला बोगस मतदानाच्या संशयावरून बाचाबाचीइगतपुरी, भगूर, येवला, ओझर, सिन्नरला उशिरापर्यंत रांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.