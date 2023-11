Marathi Rangabhumi Din: रंगकर्मी मराठी शुद्धलेखनाचे गिरवतायेत धडे; रंगभूमी जिवंत ठेवण्याचे काम

Marathi Rangabhumi Din : तरुण रंगकर्मी आताच्या काळात समकालीन विषयांचे लेखन, दिग्दर्शन, नेपथ्याचा गांभीर्याने विचार तरुण पिढी करत आहे. आधीच्या पिढीला अवघड जाणारे विषय तरुण पिढी सहज हाताळून सादरीकरण करत आहे.

मोबाईल, सोशल मीडियाच्या गदारोळात आजचे तरुण रंगकर्मी मराठी शुद्धलेखनाचे धडे गिरवीत असून मराठी रंगभूमी जिवंत ठेवण्याचे काम करीत आहे.

तरुणांचा नाट्यविष्काराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचे मराठी रंगभूमी दिनी ज्येष्ठ रंगकर्मींनी भावना व्यक्त केल्या. (Young actors are taking lessons in Marathi spelling and working to keep Marathi theater alive nashik news)

तरुण रंगकर्मी नाटकाचा अभ्यास करताना कुठेतरी कमी पडत आहे. विसंवादामुळे तरुणांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नाटकांमध्ये विषयाचा अभ्यास, सादरीकरणात परिश्रमाचा निष्काळजीपणा जाणवतो.

ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन आजच्या तरुणांना घ्यावेसे वाटत नाही. आवश्यक असलेल्या अंगांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने याकडे गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला ज्येष्ठ रंगकर्मींनी तरुण रंगकर्मींना दिला आहे.

''तरुण रंगकर्मींना तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. दिग्दर्शन, प्रकाशयोजना, नेपथ्य यावर महाविद्यालयांमध्ये प्रात्याक्षिके होत असतात. तंत्रज्ञानासोबत महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या ज्ञानामुळे तसेच इतर साधने उपलब्ध असल्याने तरुण रंगकर्मी प्रगल्भ वाटतात.'' - प्रा. रवींद्र कदम, अध्यक्ष अ. भा. नाट्य परिषद, नाशिक शाखा

''रंगकर्मींचा नाट्याविष्काराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. विषयाचा अभ्यास, सादरीकरणाच्या परिश्रमात तरुण पिढी निष्काळजीपणाने वागत असली तरी मोबाईल, सोशल माध्यमाच्या युगात मराठी शुद्ध लेखनाचे धडे तरुण गिरवीत असून मराठी रंगभूमी जिवंत ठेवण्यासाठी तरुण रंगकर्मी कटिबद्ध आहे.'' - मुकुंद कुलकर्णी, ज्येष्ठ रंगकर्मी

"तरूणांनी नाटकाच्या स्वानंतसुखात न राहता एकमेकांची नाटके बघितली पाहिजे, त्यातून काही शिकवून आपण करत असलेल्या नाटकाच्या विषयात बदल केले पाहिजे. नाशिकसह इतर शहरातील नाटकांमधील रंगकर्मींचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे." - विनोद राठोड, दिग्दर्शक, प्रकाश योजनाकार