Nashik News: निमगाव मढ येथे शेततळ्यात पडून तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू

चिचोंडी : निमगाव मढ (ता.येवला) येथे कांदा लागवडीसाठी शेततळ्यातुन पाणी सुरू करताना सतीश अशोक लभडे (वय ३२) या तरुण शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना आज शनिवार (दि.१६) रोजी दुपारी घडली. ()Young farmer dies after falling in farm at Nimgaon Madh Nashik News