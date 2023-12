Nashik Crime: खळबळजनक! टिटवे येथून अपहरण झालेल्या युवकाचा खून करुन प्रेत पुरले

वणी : टिटवे, ता. दिंडोरी येथून वांजुळे, ता. दिंडोरी येथील युवकाचे अपहरण करीत खून केल्याची घटना घडली असून संशयित आरोपींनी खूनाचा उलगडा होवू नये म्हणून मृतदेह जंगलात खड्डा खणून पुरुन दिल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. (youth who kidnapped from Titwe murdered dead body buried at vani Nashik Crime)