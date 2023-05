ZP Staff Transfer : कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय अन विनंती बदल्या; प्रशासनाकडून बदल्यांची तयारी

By

Nashik News : जिल्हा परिषद कर्मचारी बदली प्रक्रियेत गेल्या तीन वर्षांपासून समतोल राखण्याच्या नावाखाली बदल्या टाळल्या जात होत्या.

यंदाही समतोल राखायचा कसा यावरून प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला होता. (zp staff transfer Order 10 percent administrative and 10 percent request transfer in transfer process by state govt nashik news)

मात्र, यावर राज्य शासनाचेच तोडगा काढला असून, बदली प्रक्रियेत १० टक्के प्रशासकीय तर १० टक्के विनंती बदल्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आदिवासी भागातील असमतोल दूर होऊन बदल्यांचा मार्ग खुला झाला आहे.

कोरोना संकटापासून रखडलेल्या कर्मचाऱ्यांना बदल्यांची प्रतीक्षा होती. त्यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाने वेळापत्रक देखील जाहीर केले. मात्र, गतवर्षीप्रमाणेच आदिवासी व बिगर आदिवासीतील समतोलचे कारण पुढे केले जात होते. राज्य शासनाने पत्र पाठवून बदली प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिल्याने बदल्या निश्चित मानले जात आहे.

असे असले तरी समतोल ढासळला जाणार असल्याची ओरड दुसऱ्या बाजूला सुरूच होती. याच गोंधळात गत आठवडयात जाहीर केलेले वेळापत्रक देखील पुढे ढकलण्यात आले. त्यामुळे बदल्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला. यावर सोमवारी झालेल्या विभागप्रमुखांच्या बैठकीत प्रशासनाने बदल्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी विभागप्रमुखांना बदली प्रक्रियेचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. बदल्यांबाबत असलेला संभ्रम दूर झाला असून राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा प्रशासनास गुरूवारी (ता.१८) पत्र देत, १५ मे २०२१४ च्या कर्मचारी बदली आदेशाप्रमाणे नमूद केलेल्या म्हणजे १० टक्के प्रशासकीय आणि विनंती बदल्या कराव्यात असे सांगितले आहे.

याशिवाय इतर संवर्गाप्रमाणेच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी यांच्यादेखईल बदल्या करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी असे पत्रात म्हटले आहे. या पत्रामुळे बदल्या होणार हे अंतिम मानले जात आहे. यात आदिवासी व बिगर आदिवासी यात सारख्याच जागा रिक्त होऊन भरल्या जाणार आहे. येत्या २३ मे पासून बदली प्रक्रीया होणार असून त्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे.

बदल्यांना संघटना अनुकूल

जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेपाठोपाठ जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनने देखील बदल्यांसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. याबाबत युनियनचे जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार हळदे यांच्या नेतृत्वाखालील पदाधिका-यांनी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे यांची भेट घेऊन कर्मचारी बदल्या कराव्यात अशी भूमिका मांडली.