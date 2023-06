Revenue Department News : महसूल विभागातर्फे पंचनाम्यांना सुरवात

Dhule News : तालुक्यात रविवारी (ता. ४) दुपारी वादळ आणि पावसामुळे झालेल्या हानीच्या पंचनाम्यांना महसूल विभागाने सुरवात केली असून, तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी स्वत: आपत्तीग्रस्त भागांना भेट दिली.

वादळामुळे ८३ हेक्टरांवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

अचानक आलेले वादळ आणि पावसामुळे मालमत्तेसह पिकांना फटका बसला होता. विशेषत: केळी आणि पपईच्या बागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.

तहसीलदार माळी यांनी निर्देश दिल्यानंतर सोमवारी (ता. ५) महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी पंचनाम्यांना सुरवात केली. (Panchnama started by revenue department Estimated loss of crops on 83 hectares in Shirpur taluka Dhule News )

वादळामुळे अजनाड गावातील चार, थाळनेर, भाटपुरा, जळोद येथे प्रत्येकी एक, तऱ्हाडी येथे दोन, भोईटी, बोराडी, कोडीद येथे प्रत्येकी एक, शिंगावे येथे दोन, भोरखेडा येथे दोन घरांचे नुकसान झाले.

वादळामुळे तालुक्यातील निमझरी, दहिवद, भामपूर, भावेर, भोरखेडा, असली, गोदी, उपरपिंड, खर्दे बुद्रुक, लोंढरे, टेंभे बुद्रुक, भरवाडे, वाघाडी, अर्थे, करवंद, बोराडह, नटवाडे, होळनांथे, शिरपूर शिवार, उंटावद, जातोडे, वाडी, साकवद भागात केळीबागांचे नुकसान झाले आहे. टेंभे बुद्रुक व भरवाडे भागात पपईबागेचे नुकसान झाले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्राथमिक पंचनाम्यात तालुक्यातील ९६ शेतकऱ्यांची ७९.९० हेक्टरावरील केळी व सहा शेतकऱ्यांची चार हेक्टरावरील पपई अशा एकूण ८३.९० हेक्टरावरील नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

हे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचेही पंचनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. स्वत: तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी सहकाऱ्यांसह निमझरी परिसरातील केळी बागांची पाहणी केली.