Pimpalner Election : ‘लाडक्या बहिणी’च ठरविणार नगराध्यक्ष!

वार्सा: पिंपळनेर (ता. साक्री) नगर परिषदेची होऊ घातलेली निवडणूक यंदा महिला शक्तीच्या जोरावर लढली जात आहे. दहा हजार ३४ महिला मतदार (लाडक्या बहिणी) या निवडणुकीत 'गेम चेंजर' ठरणार आहेत. नगराध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असल्याने पिंपळनेरमध्ये पहिली नगराध्यक्षा कोण होणार, हे पूर्णपणे महिला मतदारांच्या हातात आहे..पिंपळनेर नगर परिषदेच्या एकूण २० हजार ३१० मतदारांमध्ये पुरुष मतदार दहा हजार २७३ आणि महिला मतदार दहा हजार ३४ आहेत. महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा केवळ २३९ ने कमी असल्याने त्यांचे मतदान निर्णायक ठरणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी डॉ. प्रतिभा चौरे, डॉ. योगिता चौरे, ललिता गायकवाड आणि संजना सोनवणे या चार महिला रिंगणात आहेत. यापैकी एका 'लाडक्या बहिणी'च्या गळ्यात विजयाची माळ पडणार आहे..महिला मतदारांचे प्राबल्यनगरसेवकपदासाठी एकूण ७४ उमेदवार रिंगणात असून, यात ३४ पुरुष आणि तब्बल ४४ महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. एकूण दहा प्रभागांमध्ये महिला मतदारांची संख्या महत्त्वपूर्ण आहे. विशेषतः प्रभाग चारमध्ये महिला मतदार एक हजार १७५, प्रभाग पाचमध्ये एक हजार १०७, प्रभाग आठमध्ये एक हजार ११५ आणि प्रभाग दहामध्ये एक हजार २२४ महिला मतदार आहेत..महिला मतदार केंद्रस्थानीप्रचारामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी महिला मतदारांना केंद्रस्थानी ठेवून जोर लावला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी 'गेम चेंजर'ची भूमिका बजावली होती. त्याचप्रमाणे, पिंपळनेर नगर परिषदेच्या या पहिल्या निवडणुकीतही महिला शक्तीच निकाल ठरवेल, अशी चर्चा आहे. मतमोजणीच्या दिवशी ४४ महिला उमेदवारांपैकी कोणाचे नशीब उजळते आणि दहा हजार ३४ महिला मतदार कोणाला कौल देतात, हे स्पष्ट होईल..