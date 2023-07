PM Crop Insurance Scheme : अधिक रक्कमेची मागणी केल्यास संपर्काचे आवाहन

PM Crop Insurance Scheme : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५- २०२६ हंगाम या तीन वर्षांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (एरिया ॲप्रोच) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

यात कुणी अधिक रक्कमेची मागणी केल्यास संपर्काचे आवाहन कृषी यंत्रणेने केले. (PM Crop Insurance Scheme Call for contact if asking for more amount dhule news)

राज्यात २०२३-२४ पासून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अनुषंगाने शेतकरी हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीएमएफबीवाय पोर्टलवर (https://pmfby.gov.in) स्वत: शेतकऱ्यांना, तसेच बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामुहिक सेवा केंद्र (सीएससी) यांच्यामार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल.

पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्रधारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज ४० रूपये देण्यात येतात.

परंतु, काही सामुहिक सेवा केंद्रधारक शेतकऱ्यांकडून अतिरीक्त पैसे घेत असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सामुहिक सेवा केंद्रधारकाकडून केवळ एक रुपया भरुन पीक योजनेत सहभागाची नोंदणी करावी व सेवा केंद्राने अतिरीक्त रक्कमेची मागणी केल्यास आपल्या संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे.