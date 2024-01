Dhule Crime News : हाडाखेडजवळ 11 लाखांचा गुटखा भरलेला ट्रक पकडला

शिरपूर : मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर हाडाखेड (ता. शिरपूर) येथील सीमा तपासणी नाक्याजवळ ट्रकमधून पोलिसांनी ११ लाख रुपये किमतीचा गुटखा, पानमसाला आणि तंबाखू जप्त केला.

शुक्रवारी (ता. १९) सकाळी साडेआठला ही कारवाई करताना पोलिसांनी चालकाला अटक केली. (Police seized gutkha panmasala and tobacco worth Rs 11 lakh from truck near border check post at Hadakhed dhule crime news)