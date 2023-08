Dhule Riot News : हिंसक जमावाकडून पोलिस लक्ष्य; निरीक्षक खलाणेंच्या डोक्यात मोठा दगड टाकण्याचा प्रयत्न

By

Dhule Riot News : सांगवी (ता. शिरपूर) येथील दंगल शमविण्यासाठी पोचलेल्या पोलिसांनाच दंगलखोरांनी लक्ष्य केले. त्यांच्यावर दगडांचा तुफान मारा करण्यात आला. त्यात जिल्ह्यातील पाच अधिकारी आणि १७ कर्मचारी जखमी झाले.

दंगलीचे वृत्त कळताच सांगवी पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी पोचले. मात्र, वातावरणाचा रागरंग पाहून सहाय्यक निरीक्षक जयेश खलाणे यांनी पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड यांना माहिती दिली. (police were pelted with stones in sangvi shirpur Dhule Riots News)

त्यांनी जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांची कुमक सांगवीत मदतीला पाठविली. एव्हाना जमावातील दंगलखोरांची संख्या दोन हजारांवर पोचली होती. विविध दिशांतून दगड पोलिसांवर भिरकावले जात होते.

मोठ्या दगडाचा वापर

सांगवीचे सहाय्यक निरीक्षक जयेश खलाणे यांच्या डोक्यातच मोठा दगड घालण्याचा प्रयत्न जमावातील संशयितांनी केला. सुदैवाने खलाणे यांनी डोक्यात हेल्मेट घातल्याने ते बचावले. मात्र, दगड त्यांच्या मानेवर लागून ते जखमी झाले.

त्यांच्यासह दोंडाईचाचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार, थाळनेरचे सहाय्यक निरीक्षक दीपक पावरा, सोनगीरचे सहाय्यक निरीक्षक गणेश फड, महामार्ग सुरक्षापथकाचे उपनिरीक्षक नरेंद्र पवार, पोलिस नाईक संदीप ठाकरे, वाहनचालक कैलास ढोले, पोलिस नाईक रवींद्र राठोड, जयेश भागवत, मुख्तार शहा, विशाल लोंढे, प्रवीण अमृतकर, संजय गुजराथी, सहाय्यक उपनिरीक्षक विजयसिंह पाटील, हवालदार संजय जाधव, मनोज नेरकर, पंकज ठाकूर, गोविंद कोळी, संदीप ठाकरे, विजय पाटील, निखिल काटकर, भूषण वाडिले दगडफेकीत जखमी झाले.

शासकीय वाहनांची मोडतोड

जमावाच्या दगडफेकीत शासकीय वाहनांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पोलिस हे दंगल शमवण्यात गुंतल्याची संधी साधून स्टेपनी, वायरलेस सेटदेखील चोरीस गेले.

दंगलीत उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांचे वाहन (एमएच १८, बीएक्स ०२२०), एलसीबीचे वाहन (एमएच १२, आरवाय ७४११, एमएच १८ बीआर ५४१५ व एमएच १८ बीसी ०४५८), थाळनेर पोलिस ठाण्याचे वाहन (एमएच १८, बीएक्स ०२२६), धुळे शहर वाहतूक शाखेचे वाहन (एमएच १८, बीएक्स ०२३५), महामार्ग सुरक्षापथकाच्या शासकीय वाहनावरील डायल ११२ एमडीटी संच, स्टेपनी जॅक, लॉगबुक व बॅटरी, शिरपूर पोलिसांचे वाहन (एमएच १८, बीएक्स ०२१७ व एमएच १८, बीआर ५४२२), सोनगीर पोलिसांचे वाहन (एमएच १८, बीएक्स ०२१५), शिंदखेडा पोलिस वाहनाचे (एमएच १८, बीएक्स ०२१७) नुकसान झाले. तहसीलदार महेंद्र माळी यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आली. त्यात चालक आरिफ पठाण जखमी झाले.