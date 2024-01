Dhule Bribe News : मुख्याध्यापक व अधिक्षकास 12 हजारांची लाच घेताना अटक

Dhule Bribe News : महिला बचत गटाने म्हळसर (ता.शिंदखेडा) येथील शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळा कॅम्प सुलवाडे (ता. शिंदखेडा) येथे शालेय पोषण आहारा करिता भाजीपाला पुरवठा करण्याचे कंत्राट महिला बचत गटास देण्यात आले होते.

आश्रमशाळेकडून भाजीपाला पुरवठ्याचे मागील नऊ महिन्याचे देयक मंजूर करून दिले होते. (Principal and superintendent arrested while accepting bribe of 12 thousand dhule news)