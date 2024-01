Nandurbar News : ‘जयश्रीरामा’च्या घोषाने तळोद्यात भक्तिरस

Nandurbar News : अयोध्येतील श्रीराम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त तळोद्यात विविध धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू आहे. त्याअंतर्गत रविवारी (ता. २१) शहरात मिरवणूक काढण्यात आली. दरम्यान, मिरवणूक मार्गावर भल्या पहाटेपासून चार तास अथक मेहनत घेत, विविध रंगांचा वापर करीत आकर्षक रांगोळ्या सुमारे १५ युवतींनी काढल्या.

मुख्य रस्त्यावरील रंगीबेरंगी रांगोळ्या मिरवणुकीचे प्रमुख आकर्षण ठरल्या आणि रांगोळ्यांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. (procession was taken out in Talodaya on occasion of Prana Pratishtha ceremony of Shri Ram Temple in Ayodhya nandurbar news)