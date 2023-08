Dhule Revenue Week : एक हात मदतीचा अन्‌ युवा-जनसंवाद; विविध उपक्रमांत प्रकरणांचा निपटारा

Dhule Revenue Week : जिल्ह्यात मंगळवार (ता. १)पासून आठवडाभर महसूल सप्ताह साजरा होणार आहे. यात नियमित कामकाजाला गती देण्यासह युवा संवाद, जनसंवाद, एक हात मदतीचा, सैनिकहो, तुमच्यासाठी यासह विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिली.

ते म्हणाले, की जिल्हास्तरीय अभिलेख अद्ययावत करणे, वसुलीच्या नोटिसा पाठविणे, मोजणी करणे, अपिलांची चौकशी आदी महसूली कामे वेळापत्रकानुसार करणे, वसुलीचे उद्दिष्ट गाठणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सत्कार आणि कामकाजाचा आढावा जनतेसमोर ठेवण्यासाठी दर वर्षी १ ऑगस्ट हा दिवस महसूल दिन म्हणून साजरा केला जातो. (Revenue week will be observed in district from 1 august dhule news)

असा असेल सप्ताह

महाराजस्व अभियानांतर्गत कामाची दखल घेऊन विभागनिहाय उत्कृष्ट काम करणारे अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक, तलाठी, पोलिसपाटील व कोतवाल आदींचा उत्कृष्ट अधिकारी, कर्मचारी म्हणून गौरव मंगळवारी सन्मान होईल.

बुधवारी (ता. २) युवा संवादात दहावी व बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, नॉन- क्रिमिलेअरसंबंधी विविध प्रकारचे अर्ज निकाली काढून अर्जदारांना दाखले, प्रमाणपत्रांचे वितरण होईल.

गुरुवारी (ता. ३) एक हात मदतीचा या कार्यक्रमात अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पुरामुळे बाधित नागरिकांच्या घर, शेती, फळबाग, जनावरांचे झालेल्या नुकसानीबाबत तरतुदीनुसार देय सोयी-सुविधा, नुकसानभरपाई देण्यासंबंधी आढावा घेतला जाईल.

तसेच खरिपामध्ये पिकांचा विमा काढण्यासाठी अर्जदारांच्या मागणीनुसार पीकपेरा अहवाल, सातबारा व ८-अ असे तलाठीस्तरावरून देय दाखले दिले जातील.

जनसंवादात अदालत

जनसंवाद कार्यक्रमात शुक्रवारी (ता. ४) महसूल अदालतीत प्रलंबित प्रकरणे, अपिले निकाली काढली जातील. सलोखा योजनेंतर्गत गाव व शेतरस्त्यांबाबत तलाठी, मंडळ अधिकारीस्तरावर प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयांमार्फत शिबिर होईल. जमीनविषयक आवश्यक नोंदी अद्ययावत करण्याच्या प्राप्त अर्जावर कार्यवाही व अर्ज निकाली काढले जातील.

‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर प्राप्त तक्रारी निकाली निघतील. शनिवारी (ता. ५) सैनिकहो, तुमच्यासाठी या कार्यक्रमात संरक्षण दलातील अधिकारी, सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक महसूल कार्यालयांमार्फत निर्गमित होणारे विविध दाखले, प्रमाणपत्रे देण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त अर्जावर कार्यवाही होईल.

शहीद जवानांच्या जमीनवाटपाबाबत प्रलंबित अर्जावर कार्यवाही, तसेच संरक्षण दलातून निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घर, शेती, जमीनवाटपाबाबतची प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी गोयल यांचे आवाहन

महसूल संवर्गातील कार्यरत, निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी संवाद कार्यक्रमात रविवारी (ता. ६) विविध प्रलंबित सेवाविषयक बाबी निकाली काढल्या जातील. त्यांच्या सेवाविषयक बाबींवर समाधान होण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल.

सोमवारी (ता. ७) महसूल सप्ताहाची सांगता होईल. यात महसूल यंत्रणेमार्फत सप्ताहात राबविलेल्या कार्यक्रम, उपक्रमांती फलनिष्पत्ती व विशेष उल्लेखनीय कामकाजाची दखल घेतली जाईल. महसूल सप्ताहाचा सांगता समारंभ करण्यात येणार आहे.

सप्ताहात लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक, स्वयंसेवी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे, विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी गोयल यांनी केले.