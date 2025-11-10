Shindkheda News : शिंदखेड्यात राजकीय भूकंप! काँग्रेसचे प्रमुख कार्यकर्ते भाजपमध्ये, तरीही लढत अटीतटीची

शिंदखेडा: लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर शिंदखेडा नगरपंचायत क्षेत्रात परिणाम करणारी बरीच राजकीय उलथापालथ झाली आहे. यात काँग्रेस, शिवसेना ‘उबाठा’ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामधील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी भाजपची वाट धरली. त्यामुळे सुरुवातीला शिंदखेडा नगरपंचायत निवडणूक एकतर्फी होणार, असे चित्र समोर आले. मात्र, नव्या जोमाने संघटनात्मक तयारी सुरू करणाऱ्या काँग्रेसने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या मदतीने सर्व १७ जागांवर पॅनल देण्याचे संकेत दिले आहेत. .त्यामुळे येथील लढतीत अटीतटीचा रंग भरताना दिसतो आहे. येथील नगरपंचायतीची दुसरी पंचवार्षिक निवडणूक डिसेंबर २०१७ मध्ये झाली. त्यावेळी नेते विद्यमान पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या मार्गदर्शनात सत्ता स्थापन झाली आणि भाजपकडून रजनी अनिल वानखेडे नगराध्यक्ष बनल्या. नंतरच्या सात वर्षांच्या कालखंडात शिंदखेड्याच्या राजकारणात मोठे बदल झाले..भाजपकडे झुकते मापकाँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष असताना व शहरात हा पक्ष बळकट करणारे श्यामकांत सनेर यांनीही काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. परिणामी काँग्रेसला सक्षम नेतृत्व नसल्याने पक्षातील येथील कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरली. या पक्षाचे सहापैकी चार नगरसेवक भाजपमध्ये दाखल झाले. यात मीरा मनोहर पाटील, माजी सभापती प्रा. सुरेश देसले यांचे पुतणे दीपक देसले व अन्य नगरसेवकांचा समावेश आहे. .काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शपा), शिवसेना उबाठामधील शहराध्यक्ष, तालुका समन्वयकासह माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक असे अनुभवी कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी भाजपला झुकते माप दिले. या घडामोडींमुळे विरोधकांचे अस्तित्व जवळपास संपुष्टात आले आणि भाजपचे वर्चस्व अधिक ठळक झाले. तसेच शहरातीलही राजकीय क्षेत्रात प्रभाव असणारे विजयसिंह राजपूत यांची भूमिका मात्र अद्याप अस्पष्ट आहे. त्यांच्या हालचालीकडे सर्वांचे लक्ष आहे..काँग्रेसचे जोमाने प्रयत्नशहरात काँग्रेसने नव्या उमेदीने संघटनात्मक पुनर्रचना सुरू केली आहे. शहरातील माजी विरोधी पक्षनेते सुनील चौधरी आणि माजी नगरसेवक दीपक अहिरे यांनी नेतृत्व स्वीकारले असून, पक्षबांधणीला गती दिली आहे. नेते पक्ष सोडून गेले. मात्र, जनता नाही. जनता काँग्रेसच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या मतांचा ढीग वाढणाराच आहे, असा विश्वास ते व्यक्त करत कार्यकर्त्यांना बळ देताना दिसतात. .महाविकास आघाडीव्दारे काँग्रेस ताकदीने निवडणूक रिंगणात उतरणार असल्याचे चौधरी सांगतात. यादृष्टीने झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यांमध्ये काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण चौरे आणि खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी सहभाग नोंदविला आहे. अशा घडामोडींमुळे शिंदखेडा नगरपंचायतीच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होताना दिसत आहे. येथे इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने पक्षश्रेष्ठींकडून मनधरणीचे काम सुरू आहे. रिंगणात नऊ महिला उमेदवार असतील. जागा आरक्षणात दोन सदस्य अनुसूचित जाती, तीन सदस्य अनुसूचित जमाती, पाच सदस्य नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, तर एकूण सात सदस्य सर्वसाधारणसाठी राखीव आहेत..Pargaon News : मर्यादित साधने आणि आर्थिक अडचणीवर मात करत समीर झाला भारत सरकारच्या मंत्रालयमध्ये सहाय्यक महाव्यवस्थापक.निवडणुकीची वैशिष्ट्ये१९ जुलै २०१२ नगरपरिषद स्थापन२२ हजार ७१७ मतदार संख्या१७ प्रभाग आणि १७ जागानगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलाअडीच वर्षांपासून प्रशासक राजमंत्री जयकुमार रावल यांचे वर्चस्व.गत निवडणुकीत पक्षीय बलाबलनगराध्यक्ष (भाजप), भाजपचे ९ सदस्य, काँग्रेसचे ६ सदस्य, समाजवादीचे २ सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.