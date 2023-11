Dhule News : शिंदखेडा तालुक्यात कापूस पीक खाली करण्यास सुरवात; तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करा

By

Dhule News : शिंदखेडा तालुक्यात शेतकऱ्यांना यंदा दुष्काळाची चांगलीच झळ सोसावी लागणार आहे. सहाशे ते सातशे मिलिमीटर सरासरी पाऊस या भागात होतो. यंदा दोंडाईचा परिसरात तीनशे मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला नाही. त्यामुळे बागायतदार, कोरडवाहू शेतकऱ्यांनाही फटका बसला आहे.

बागायतदारांनी कापूस काढणीस सुरवात केली आहे. विहिरींनी तळ गाठला आहे.(Shindkheda taluka cotton crop has started to be harvested dhule news)

रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी पुरणार नसल्याने दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. शासनाने मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळाऐवजी तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे होता, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

चार महिने झालेल्या पावसाळ्यात एकदाही जोरदार स्वरूपाचा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे नदी-नाल्यांना पूर गेला नाही. परिणामी जलयुक्त शिवाराचे बंधारे, मध्यम प्रकल्पां (धरण)मध्ये ठणठणाट आहे. बागायतदार शेतकऱ्यांच्या विहिरींची पाण्याची पातळी वाढलीच नाही. पावसाळी कांदालागवडही करता आली नाही.

मेच्या अखेरीस लागवड केलेल्या कापसाला पुरेशा प्रमाणात पाणी देता आले नाही. त्यामुळे एकरी आठ ते दहा क्विंटल कापूस उत्पादनाला शेतकरी मुकला आहे. दोन-तीन वेचण्यांतच कापूस पीक खाली झाले. रोगराईच्या प्रादुर्भावामुळे कापसाचा फर्दा घेता येत नाही. अखेर कापूस उपटून काढावा लागत आहे.कापूस उत्पादन घटले तरीही भाव वाढून मिळत नाही.

ही खंत व्यक्त केली जात आहे. पंधरा हजार रुपये भाव मिळण्याची आशा होती. सात हजारांपेक्षा जास्त भाव कापूस पिकाला मिळत नाही. त्यामुळे कापूस खरेदी शासनाने करावी, अशी मागणी शेतकरी करू लागला आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे भांडवलही निघणार नसल्याचे चित्र आहे. एक ते दीड महिना पावसाने दडी मारली. मध्यंतरी तुरळक स्वरूपाच्या पावसात कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा कापूस उभा होता.

आंतरमशागतीची कामे झाली. परतीच्या पावसाने पाठ फिरविली. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना चांगलाच फटका बसला आहे. लागवड केलेल्या कापूस मजुरीलाही परवडणार नाही. भांडवलही निघणार नसल्याचे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शेवटी कापूस पिकात शेळ्या-मेंढ्या फिरविल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करू लागला आहे.