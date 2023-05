Dhule Crime News : लैंगिक अत्याचारानंतर वहिनीला पेटविले

By

Dhule News : सोनगीर (ता. धुळे) येथील ३७ वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्यावर मध्यरात्रीनंतर तिच्या अंगावर पेट्रोल ओतून तिला जिवंत जाळल्याची खळबळजनक घटना धुळे शहरातील कृषी महाविद्यालय परिसरात घडली. पोलिसांनी पीडितेच्या जबाबावरून दिराला अटक केली आहे.

सोनगीर येथील ३७ वर्षीय महिलेने आझादनगर पोलिसांकडे दिलेल्या फिर्यादीनुसार दीर बाळू यादव चंद्र (रा. गुरुकृपा कॉलनी, चितोड रोड, धुळे) याने २१ मेस रात्री आठला कृषी महाविद्यालय परिसरातील नाल्यालगत बोलाविले. (Sister in law set on fire after sexual assault Jalgaon News)

सोमवारी (ता. २२) मध्यरात्रीनंतर दीड ते दोनच्या सुमारास संशयित बाळू याने बळजबरीने नाल्याजवळ लैंगिक अत्याचार केल्यावर बांधून ठेवले. तेथे त्याच्या दुचाकीमधील पेट्रोल काढून त्याने अंगावर रॉकेल टाकले आणि पेटवून दिले. या घटनेनंतर तो फरारी झाला.

पेटल्यामुळे जिवाच्या आकांताने पीडिता मदतीसाठी आरडाओरड करू लागली. हा प्रकार कृषी महाविद्यालयाच्या पहारेकऱ्याला पहाटे लक्षात आल्यावर त्याने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस उपअधीक्षक एस. हृषीकेश रेड्डी, आझादनगरचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद पाटील, संदीप पाटील तत्काळ पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले.

त्यांनी १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेला फोन केला. मात्र, रुग्णवाहिका न आल्याने आझादनगर पोलिसांनी पीडितेला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले.

तिच्या जबाबानुसार संशयित बाळू चंद्र यांच्याविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल झाला.