Dhule News : राज्य माहिती आयोगाचा धुळे महापालिकेला दणका

Dhule News : महापालिकेतील विविध विभागांच्या माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदे, दूरध्वनी क्रमांक याबाबतचे फलक लावण्यासंदर्भात मागविलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने महापालिकेला राज्य माहिती आयोगाने दणका दिला. (State Information Commission taken action against Municipal Corporation for refusing to provide requested information dhule news)

आस्थापना विभागाचे कार्यालय अधीक्षक तथा तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी रमजान अन्सारी यांच्याकडून आयुक्तांनी कारवाई का करण्यात येऊ नये या संदर्भातील लेखी खुलासा घ्यावा, असे सूचित केले आहे. खुलासा न केल्यास दंड ठोठवावा, असे आदेश आयुक्तांनी माहिती आयोगाने दिले.

नवजीवननगर, लेनिन चौक, फाशीपूल धुळे येथे महापालिकेतील मुख्य ठिकाणी विविध भागांच्या, विविध विभागांच्या माहिती अधिकारी यांचे संपूर्ण नाव, अधिकारपद, दूरध्वनी क्रमांकासह संपूर्ण पत्ता माहिती असलेला फलक लावला असल्यास त्याबाबतची माहिती योगेश मुकुंदे यांनी मागितली. महापालिकेने ती मुदतीत दिली नाही.

त्यामुळे श्री. मुकुंदे अपिलात गेले. तिथे माहिती न मिळाल्याने राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. माहिती आयोगाने श्री. मुकुंदे यांची मागणी योग्य मानली. विहित मुदतीत खुलासा प्राप्त झाला नाही, तर शास्तीचे आदेश कायम करावेत, असे आदेश माहिती आयोगाने दिले.