Farmers Protest : एफआरपी नव्हे तर मनमानी! ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा किमान ₹३,००० दरासाठी बेमुदत उपोषणाचा इशारा

Farmers Oppose Low Sugarcane Rates Announced by Mills : नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा परिसरातील संतप्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या उसाला किमान ₹३,००० प्रति टन दर मिळावा, या मागणीसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. मागणी पूर्ण न झाल्यास टप्प्याटप्प्याने उपोषण आणि बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रकाशा: केंद्र सरकारने उसाचा एफआरपीनुसार दर जाहीर केला आहे. मात्र, साखर कारखानदारांनी अत्यल्प दरात मनमानी करीत गाळप सुरू केले आहे. किमान तीन हजार रुपये दर जाहीर करावा. अन्यथा, टप्प्याटप्प्याने भीक मांगो, धरणे, साखळी उपोषण करण्यात येईल. उपयोग न झाल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (ता. २१) दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

