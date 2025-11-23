Farmers Protest : एफआरपी नव्हे तर मनमानी! ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा किमान ₹३,००० दरासाठी बेमुदत उपोषणाचा इशारा

प्रकाशा: केंद्र सरकारने उसाचा एफआरपीनुसार दर जाहीर केला आहे. मात्र, साखर कारखानदारांनी अत्यल्प दरात मनमानी करीत गाळप सुरू केले आहे. किमान तीन हजार रुपये दर जाहीर करावा. अन्यथा, टप्प्याटप्प्याने भीक मांगो, धरणे, साखळी उपोषण करण्यात येईल. उपयोग न झाल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (ता. २१) दिलेल्या निवेदनात दिला आहे..प्रकाशा पंचक्रोशीतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बैठक येथे चार दिवसांपूर्वी पार पडली. या वर्षाच्या ऊस गळीत हंगाम सर्व साखर कारखान्यांनी सुरू केले आहेत. मात्र, ऊस दर गुपित ठेवला आहे. आयान मल्टीट्रेड साखर कारखान्यांकडून यावर्षी २८ हजार रुपये दर जाहीर केला आहे. तो उत्पादन खर्च लक्षात घेता शेतकऱ्यांना अमान्य आहे. .शिवाय ओंकार शुगर पुरुषोत्तम नगर व लगतच्या जिल्ह्याबाहेरील खांडसरींनीही ऊस दर निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीनुसार दर जाहीर केला आहे. मात्र, कारखाने व खांडसरी यांच्या मनमानी कारभारानुसार ऊस गाळप सुरू आहे. .एकंदरीत शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आर्थिक खाईत ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच कारखाने ३४०० ते ३६५० रुपयांपर्यंत विक्रमी ऊस दर देत आहेत. असे असताना केवळ नंदुरबार जिल्ह्यातील साखर कारखाने व खांडसरी शेतकऱ्यांना वाढीव दर देण्याबाबतची उदासीनता का दाखवत आहेत, असा सवालही केला आहे..खर्चाचा तुलनेत उसाला प्रतिटन किमान तीन हजार रुपये दर मिळावा. तोपर्यंत ऊस उत्पादक शेतकरी स्वच्छतेने उसाची तोड बंद ठेवतील. दरम्यान, ऊसतोड बंद असताना शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभा ऊस अनेकदा ऊस तोडणी कामगार सुडबुद्धीने जाळण्याचा प्रयत्न करतात. कारण, शेतकऱ्यांनी हतबल होऊन ऊसतोड सुरू करावी. त्यामुळेच असे प्रकार होतात. यापुढे असे झाल्यास शासनाची व साखर कारखाना प्रशासनाची जबाबदारी राहील, असाही गंभीर इशारा दिला आहे. परिसरातील सर्व साखर कारखाने, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत..Pune News : ऊसाच्या वजन चोरीवर साखर आयुक्तांचा कडक पवित्रा! 'भरारी पथके' कार्यान्वित, वजनकाटा तपासणीत आयटी तज्ज्ञ होणार सहभागी....तर बेदुत उपोषणाचे हत्यारमागणीचा गांभीर्याने तातडीने विचार करावा व ऊसतोड सुरळीत करावी. येत्या आठ दिवसांत सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. अन्यथा, टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलन छेळण्यात येईल. त्यात भीक मांगो आंदोलन, सामूहिक धरणे आंदोलन, दोन दिवस साखळी उपोषण करण्यात येईल. त्याचाही उपयोग न झाल्यास उसाला तीन हजार रुपये दर मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण करण्याचा गंभीर इशारा शेतकऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. निवेदनाच्या प्रती पोलिस अधीक्षकांसह जिल्ह्यातील व.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.