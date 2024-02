Dhule News : बँकांनी ATM स्थळी प्रशिक्षित सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करावी : पोलिस अधीक्षक धिवरे

Dhule News : बँकांचे सिक्युरिटी ऑडिट झाले पाहिजे. एटीएमच्या ठिकाणी सीसीटीव्हीची निगराणी अत्यंत आवश्यक आहे. बँकांनी एटीएमस्थळी प्रशिक्षित सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी सूचना पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी केली.

शहरातील सर्व बँकांच्या प्रमुख प्रतिनिधींची पोलिस अधीक्षक दालनामध्ये बैठक घेण्यात आली. शहरातील ३४ एमटीएमच्या सुरक्षेचा पोलिस अधीक्षक धिवरे यांनी आढावा घेतला. (Superintendent of Police Dhiware statement Banks should appoint trained security guards at ATM dhule news)