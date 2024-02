Dhule News : जिल्ह्यात महसूल विभागाच्या 5 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

Dhule News : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी (ता. २) बदल्यांचे आदेश काढले. त्यानुसार धुळे जिल्ह्यातील महसूल विभागातील पाच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध शासकीय विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. (Transfer of 5 officers of revenue department in dhule district news)