By

Dhule Crime News : कदाणे (ता. शिंदखेडा) येथील महिला सरपंचाला चौघांनी सरपंच असल्याचा मनात राग असल्याच्या कारणावरून हाताबुक्क्यांनी मारहाण केल्याची घटना गुरुवारी (ता. २२) सकाळी सातच्या सुमारास घडली. (Women sarpanch in Kadane beaten up by people dhule crime news)

कदाणे येथील महिला सरपंच सरला शरद पारधी (वय ३२) सरपंच झाल्या म्हणून राग असल्याच्या कारणावरून गुरुवारी सकाळी सातच्या सुमारास अंगणात उदय अभिमन पाटील, राकेश उमाकांत पाकळे, सुरेश बाबूलाल रजाळे (तिघे रा. कदाणे, ता. शिंदखेडा) व विलास निंबाजी पाटील (रा. बाभुळदे, ता. शिंदखेडा) यांनी संगनमताने शिवीगाळ, दमदाटी करून उजव्या हातावर, पायावर व पाठीवर मारहाण केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सरपंच सरला पारधी यांनी सायंकाळी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्यावरून चौघांविरोधात मारहाणीचा गुन्हा दाखल झाला. पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस नाईक चेतन बोरसे तपास करीत आहेत.