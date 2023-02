Yatrotsav : शिरपूरला येळकोट, येळकोट जय मल्हारचा गजर; हजारो भाविकांनी घेतले दर्शन

By

शिरपूर (जि. धुळे) : येथील पावणेतीनशे वर्षांची परंपरा असलेल्या ग्रामदैवत श्री खंडेराव महाराजांच्या यात्रोत्सवास (Yatra) रविवारी (ता. ५) उत्साहात सुरवात झाली. ‘येळकोट, येळकोट जय मल्हार’च्या जयघोषात पहिल्या दिवशी हजारो भाविकांनी श्री खंडेरावाचे दर्शन घेतले.(yatrotsav Thousands of devotees took darshan of Khanderao Maharaj yatra festival jalgaon news)

आमदार काशीराम पावरा यांच्या हस्ते सकाळी महाआरती करून यात्रेला सुरवात झाली. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे, प्रियदर्शनी सूतगिरणीचे उपाध्यक्ष प्रभाकर चव्हाण, माजी उपनगराध्यक्ष राजगोपाल भंडारी, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष बबनराव चौधरी, पीपल्स बँकेचे अध्यक्ष योगेश भंडारी, पालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी संजय हासवानी, नगर अभियंता माधव पाटील,

सुरेश बागूल, दिलीप लोहार, शिरीष पाटील, पंचायत समिती सदस्य यतीश सोनवणे, वाघाडीचे सरपंच किशोर माळी, बिपीन तेले, भटू माळी, अरुण धोबी, नवनीत राखेचा, संतोष माळी, हिंमत महाजन, राजू टेलर, दिनेश पाटील, डॉ. मनोज निकम, बाजार समितीचे सभापती नरेंद्रसिंह सिसोदिया, माजी नगराध्यक्षा संगीता देवरे, पिंटू शिरसाट, विनायक वाघ, महेश लोहार, डॉ. ध्रुवराज वाघ, एन. डी. पाटील, नितीन गिरासे, चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित होते.

संस्थानचे उपाध्यक्ष संजय आसापुरे यांनी संस्थेच्या वाटचालीचा आढावा सादर केला. बबनराव चौधरी यांनी यात्रोत्सवासाठी शुभेच्छा दिल्या. आमदार पावरा यांनी यात्रा शांततेत पार पाडण्याचे आवाहन केले. मनोहर पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.

हेही वाचा : ढोलेरा- ग्रीनफिल्ड सिटी आणि महाप्रचंड औद्योगिक हब...

हेही वाचा: Agriculture Update : महाराष्ट्राची वाटचाल विक्रमी साखर उत्पादनाकडे

संस्थानचे सचिव गोपाल मारवाडी यांनी आभार मानले. अध्यक्ष कैलास धाकड, कार्याध्यक्ष साहेबराव महाजन, कोशाध्यक्ष किरण दलाल, सचिव गोपाल मारवाडी, विश्वस्त गुलाब भोई, गोपाल ठाकरे, शरद अग्रवाल, श्रीहरी यादगिरीवार, व्यवस्थापक महेश देवकर आदींनी संयोजन केले.

शिंगावे येथील तगतराव

श्री खंडेराव महाराज यात्रेसाठी शिंगावे (ता. शिरपूर) येथून तगतराव आणण्याची सव्वाशे वर्षांची परंपरा आहे. यंदाही गावातर्फे सजावट केलेला तगतराव यात्रेत नेण्यात आला. त्याचे उपस्थितांनी पूजन केले. ग्रामस्थ रात्रभर जागरण करून स्वत: तगतराव सजवितात.

तगतराव आणण्याचा मान मिळविण्यासाठी बैलगाडी मालकांमध्ये स्पर्धा असते. त्यामुळे ईश्वरचिठ्ठी टाकून निर्णय घेण्यात येतो. दुसऱ्या दिवशी गावातर्फे लोकनाट्याचे आयोजन करून कलावंतांचा सन्मान करण्यात येतो.

हेही वाचा: Nashik News : व्याजाने घेतलेल्या पैशाची परतफेड केली नाही म्हणून नेले पळवून

मीनाबाजाराबाबत प्रश्नचिन्ह

दरम्यान, यात्रेच्या उद्‍घाटनानंतर फेरफटका टाकण्यासाठी गेलेल्या आमदार पावरा व पदाधिकाऱ्यांची व्यावसायिकांनी भेट घेतली. यंदा मंदिराला खेटून मीनाबाजार न थाटण्याचे निर्देश पोलिसांनी दिले आहेत. त्याऐवजी पर्यायी जागाही दिली आहे.

मात्र नव्या जागी ग्राहक येणार नाहीत, अशी भीती विक्रेत्यांनी वर्तविली. आमदार पावरा, बबनराव चौधरी यांनी पोलिस निरीक्षक ए. एस. आगरकर यांच्याशी संपर्क साधून माहिती घेतली. त्यावर चर्चेअंती या प्रश्नावर तोडगा काढू, असे आगरकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा: Nashik News : निवृत्त अभियांत्रिकी सहाय्यकांचा ‘अर्धनग्न’ आंदोलनाचा इशारा